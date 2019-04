Mijn kinderen hebben een goede baan, moet ik als moeder nog steeds de lunch betalen?

Toen onze drie kinderen nog studeerden, gingen mijn man en ik van tijd tot tijd met een of twee of alle drie naar een concert of uit eten. Wij betaalden toen altijd alle kosten. Inmiddels hebben de kinderen allemaal goede banen en als ik nu met een van hen ergens ga koffiedrinken of lunchen, vind ik het niet meer vanzelfsprekend om hem of haar vrij te houden, maar lijkt het me logisch dat ieder zijn deel betaalt. Ben ik krenterig? Het gaat me niet zozeer om het bedrag maar om het idee.

Beste Blijven betalen,

Bij kleine uitjes, zoals ergens koffiedrinken of lunchen, staan ouders en kinderen te dicht bij elkaar om rekeningen te splitsen. Dan lijkt het op een afspraak tussen vage kennissen. Het is in zo’n situatie (ook tussen goede vrienden/vriendinnen) toch gebruikelijker dat één partij de (lage) rekening betaalt. Bij een routine van goedkope uitjes betalen vrienden meestal om en om, maar vanuit hun jarenlange zorgtraditie zijn het meestal de ouders die betalen, hoewel een volwassen kind ook best eens de rekening kan oppakken. Een attent kind doet dat ook: ‘Laat maar, mama, ik betaal die lunch wel.’ Bij duurdere uitjes, restaurant- of concertbezoek, hangt het ervan af of er een uitnodiging aan vooraf is gegaan (dan betaalt degene die uitnodigt) of dat er een afspraak is gemaakt om samen iets te doen. In het laatste geval kunt u prima voorstellen dat ieder voor zich betaalt. Toch leert de ervaring dat de meeste ouders doorgaan met betalen voor hun volwassen kinderen; van gratis oppassen tot financiële hulp bij huisaanschaf. Veel ouders zitten tot hun laatste snik vast aan hun ingebouwde zorgreflex en stoppen hun kinderen, hoe zelfbedruipend ook, graag wat toe, of het nu gaat om een appel voor onderweg of een vakantie met het hele gezin naar het Verre Oosten.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com.

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.