Mijn huisgenoten roken wiet in onze gezamenlijke keuken, het stinkt

Beste Beatrijs,

Sinds een jaar woon ik in een studentenhuis met vijftien anderen. We hebben een rooster om de gezamenlijke ruimtes schoon te houden. In het begin ging dit heel goed, maar de laatste tijd niet. Sommige mensen die aan de beurt zijn doen in hun week helemaal niets, anderen die zich ergeren aan de troep nemen die taken dan over. Hetzelfde duo staat nu al drie weken op het rooster zonder dat er iets gebeurt.

Verder is er een huisgenote die sinds kort een vriend heeft, een sympathieke jongen, maar hij rookt voortdurend wiet in de keuken met de bijbehorende stank. Ze zitten ook nooit op haar kamer, maar hebben romantische avondjes met kaarsen in de keuken met de deur dicht, zodat niemand nog de gezamenlijke keuken in kan. Hun troep ruimen ze ook niet op. Mijn huisgenote is best snel op haar tenen getrapt en ik durf er niet goed iets van te zeggen. Hebt u enig idee hoe dit opgelost kan worden?

Het is hier een bende