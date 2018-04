Mijn huis onhygiënisch? Onzin

Ik (man, 45) krijg van mijn zus kritiek op de staat van mijn huis. Volgens haar is het ongezond om in een ‘niet schone’ woonomgeving te verblijven met stof op de grond, vette deurknoppen, broodkruimels... Ik breng hier tegen in dat ik nooit ziek ben en geen gezondheidsklachten heb. Wel zorg ik voor voldoende ventilatie en heb ik een buitenberoep. Volgens mij wordt het belang van hygiëne nogal overschat. Wat vindt u?

Beste Onhygiënisch wonen,

U hebt gelijk dat een smerige omgeving meestal niet direct de gezondheid schaadt. Al heeft het aanleggen van riolering in de 19de eeuw wel degelijk sterk bijgedragen aan een betere volksgezondheid. Punt is dat een smerige woonomgeving walging oproept bij omstanders. Walging koesteren mensen voor uiteenlopende zaken: bedorven, stinkend voedsel, menselijke afscheidingsproducten, lijkvocht, kots enzovoort. Voedselresten en kleverige oppervlakken roepen ook walging op. Om een voorbeeld te geven: vindt u het geen probleem om aan een terrastafeltje te zitten waarop volop kruimels liggen en kleverige kringen van de glazen van de voorgangers? Ziek wordt u er niet van, maar moet het daarom maar vies blijven? Ander feit: er wordt te veel water verspild aan onnodig wassen. Vindt u het een goed idee als hotels gebruikte lakens laten liggen voor de volgende gast onder het motto ‘ze zijn maar één keer beslapen, ze zijn niet echt vies’? Ook hiervan zult u niet ziek worden, maar het is toch een onprettig idee. Het verlangen naar een schone (hygiënische) omgeving moet niet ontaarden in smetvrees, maar de walging voor viezigheid is de mens aangeboren en dient een evolutionair doel: het vermijden van ziektekiemen.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com. Het archief van deze rubriek is te vinden op www.beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren kunt u hier terugvinden.