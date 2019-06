Mijn collega’s delen mijn e-mails met de hele afdeling, is dat normaal?

Beste Beatrijs,

Op mijn werk worden er regelmatig mails van mij of van anderen, die aan een of twee collega’s zijn gericht, doorgestuurd naar de hele afdeling (vijftig man). Laatst had ik een vraag over een onderwerp dat mij en twee andere collega’s aangaat. Enkele dagen later zag ik dat de conversatie tussen ons drieën ter informatie naar iedereen was gestuurd. Ik vind dit niet zo prettig. Niet dat er iets in staat dat collega’s niet mogen weten, maar als ik een mail naar iedereen schrijf, formuleer ik het anders, meer weloverwogen, dan een tussendoortje naar twee collega’s. Is deze gang van zaken normaal in het bedrijfsleven of is het ongepast om hele conversaties door te sturen?

Doorgestuurde e-mails