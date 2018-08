Mijn collega gebruikt te veel vieze parfum

Op mijn werk zit naast mij een bijzonder vriendelijke collega die elke dag een buitensporige hoeveelheid parfum over zich heen sproeit. En dan niet een subtiel geurtje, maar het soort parfum dat mijn oma twintig jaar geleden al ouderwets vond. Een prangende, nare geur waar ik hoofdpijn van krijg. Vooral als ze langsloopt of beweegt is het echt erg. Hoe kan ik haar subtiel duidelijk maken dat ze of een ander geurtje moet kiezen of dat ze niet twintig maar twee keer de parfumverstuiver moet hanteren ’s ochtends?

Beste Te veel parfum,

Dit kan wel worden opgelost met een beetje omzichtigheid. Zeg tegen uw collega: “Sorry, ik heb misschien een beetje vreemd verzoek. De kwestie is dat ik een probleem heb met bepaalde soorten parfums. Ik reageer daar allergisch op, ik krijg er hoofdpijn van. Ik heb dat ook met jouw parfum, helaas. Daarom zou ik je willen vragen of je misschien geen parfum meer wil opdoen naar je werk?” U hebt het over hoofdpijn. Dat is serieus genoeg om als allergische reactie te betitelen. Als u uw bezwaar toeschrijft aan een allergie, is dat minder kwetsend dan wanneer u zegt dat u walgt van de stank die ze verspreidt. Zo lijdt uw collega geen gezichtsverlies. U schrijft dat ze een aardige collega is, dus ze zal vast wel bereid zijn u tegemoet te komen.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.