Mijn buurman blijft steeds eindeloos plakken

Beste Beatrijs,

Onze buurman, een alleraardigste man, is tot zijn en tot ons verdriet een aantal maanden geleden weduwnaar geworden. Hoewel wij niet vaak bij elkaar over de vloer kwamen, was het contact altijd plezierig. Zowel onze buurman als wij zijn rond de tachtig. Sinds het overlijden van zijn vrouw nodigen wij hem van tijd tot tijd uit voor een kopje koffie/thee of anderszins. Hier gaat hij altijd gretig op in. Het probleem is alleen dat hij, als hij eenmaal zit, eindeloos blijft plakken. Dit leidt ertoe dat we er tegenop zien om hem weer uit te nodigen. We weten niet goed hoe hem duidelijk te maken dat hij van harte welkom is, maar meer op de tijd zou moeten letten. We willen hem zeker niet kwetsen.

De buurman blijft zitten