Mijn bloemen verdwijnen na ontvangst in de keuken. Worden ze wel gewaardeerd?

Als ik (man, 82 jaar) op visite ga, neem ik meestal bloemen mee. Die koop ik niet bij de supermarkt, maar bij de bloemist. Vooral in de herfst kijk ik met bewondering hoe de bloemist met zorg een boeket samenstelt. Bij binnenkomst geef ik de bloemen aan de gastvrouw, die met het boeket in de keuken verdwijnt, nadat ze gezegd heeft: ‘Prachtig! Dank je wel!’ Eenmaal in de kamer zie ik mijn bloemen niet meer terug. Jammer.

Beste Verwaarloosde bloemen,

Het nadeel van bloemen geven is dat de gastvrouw of de gastheer ze in het water moet zetten. Vaak hebben gastgevers daar geen tijd voor (hoe ouder mensen zijn, hoe zwaarder dat klusje hun valt) op het moment dat bezoekers binnenkomen. Dan moeten ze jassen aannemen, drankjes inschenken en er moeten conversatieopeningen plaatsvinden. Dus zetten mensen die boeketten snel even weg in een emmer in de keuken. Ze komen er pas aan toe om een geschikte vaas op te snorren, de bloemen eventueel af te snijden en mooi te schikken in de vaas, wanneer de gasten weer vertrokken zijn. Maakt u zich geen zorgen! De mensen waarderen uw boeket echt wel. Ze hebben alleen geen tijd om er onmiddellijk werk van te maken.

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.