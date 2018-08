Mijn biologische dochter laat me maar niet met rust

Op mijn 17de werd ik onbedoeld zwanger bij een onenightstand. Ik had wel meer vriendjes en vergat hem ook snel. Ik weet zijn naam ook niet meer. Hij hoorde bij een vriendenclub van Indische Nederlanders. Ik ben bevallen in een tehuis en kreeg een dochter die ik moest afstaan. Ik had een moeilijke jeugd en in mijn leven zijn veel nare dingen gebeurd. Ik heb mijn biologische dochter ontmoet, zij is goed opgevangen, maar het klikte niet, zij was boos en begreep niets van mijn verhaal en het afstand van haar moeten doen. Na een paar ontmoetingen sloot ze zich weer voor mij af. Nu zijn er weer twaalf jaar overheen gegaan en neemt ze weer contact op. Nog steeds begrijpt ze niet dat ik zijn naam niet weet. Nog steeds is ze gefrustreerd en roept ze mij ter verantwoording. En dringt aan op een zoektocht, waarbij ik haar moet helpen. Gaan zoeken kan ik niet. Ik ben een beetje klaar met haar verhaal, het is nu vijftig jaar geleden dat ze is geboren en we zijn nooit familie geworden. Er bestaat ook nog zo iets als vergeving. Ik ben heel benieuwd wat u hierover te zeggen hebt.

Beste Dochter zoekt vader,

Uw dochter is bij haar geboorte afgestaan en in een ander gezin opgegroeid. Ze heeft geen goed contact met u, haar biologische moeder, en ze weet niet wie haar vader is. Voor kinderen die geadopteerd zijn kan het niet-weten wie de ouders zijn een levenslang pijnpunt betekenen. Het belang van de zoektocht van uw dochter moet u niet onderschatten. Niet voor niets komt zij er keer op keer op terug bij u. Ik denk dat u haar meer kunt helpen met haar zoektocht naar haar vader dan u tot nu toe hebt gedaan.

U zegt dat u zijn naam niet meer weet, maar hij hoorde bij een vriendenclub van Indische Nederlanders in uw jeugd. Daar moeten aanknopingspunten liggen. Als u niet meer weet hoe uw onenightstand heette (ook niet als u heel erg uw best doet? De meeste mensen weten best met wie ze naar bed zijn geweest, ook al is het 50 jaar geleden), weet u misschien wel een paar andere namen van mensen uit het groepje met wie u destijds omging.

Op internet zijn websites met lijsten van voornamen in diverse etnische groepen. Er is er ook een met Indische jongensnamen. Als u door die lijst heen gaat, doen sommige namen wellicht een belletje rinkelen. Maak een aantekening van de namen die u herkent en schrijf op wat u zich herinnert van die personen. Misschien zit uw sekspartner uit die tijd erbij, misschien alleen andere vrienden. U hoeft geen zoektocht te beginnen, dat kan uw dochter zelf. U hoeft alleen maar na te denken over mogelijke namen uit het verleden. Met dit lijstje kan uw dochter naar de plaats waar u bent opgegroeid gaan en de mensen ter plekke opzoeken. Of ze kan via internet proberen om contact te leggen. De mensen over wie het gaat zijn nu begin zeventig en ongetwijfeld voor het merendeel nog in leven. Er bestaat een redelijke kans dat uw dochter haar vader nog kan vinden.

Wat u ook kunt doen is een dna-test betalen voor uw dochter, waarmee ze familieleden aan vaderszijde kan opsporen. Misschien komt ze hem zo op het spoor. U zou uw dochter een grote dienst bewijzen door enige concrete inzet aan de dag te leggen. Alleen al het feit dat u de moeite voor haar wilt doen om over namen na te denken en een dna-test te financieren zal een goede invloed op de biomoeder-dochterrelatie hebben.

