Migranten zijn te druk met overleven om antisemitisme om te zetten in daden

Er is geen bewijs dat vluchtelingen zorgen voor een toename van antisemitisme. Migratie-onderzoekers Leo Lucassen en Annemarike Stremmelaar deden een studie naar anti-Joodse incidenten en keken ook naar de vluchtelingen die sinds 2011 naar Nederland kwamen. Lucassen: "De meesten komen uit Afghanistan, Iran, Irak, en vooral Syrië. Vluchtelingen uit landen waar over het algemeen niet positief over Israël en Joden wordt gedacht."

De twee wetenschappers onderzochten de Nederlandse situatie, collega's in Engeland, Frankrijk, Duitsland en België deden in die landen hetzelfde. De onderzoekers bestudeerden en verbonden eerdere studies naar antisemitisme.

Daaruit concluderen ze dat een deel van de migranten antisemitische denkbeelden meeneemt naar Europa. Voor zover valt na te gaan zetten zij die niet om in daden. "Ze zijn daarvoor ook simpelweg te druk met overleven: een nieuw leven opbouwen en de taal leren bijvoorbeeld", zegt Lucassen.

Radicaliseren

De angst voor meer antisemitisme door vluchtelingen heeft volgens het onderzoek verschillende oorzaken. De eerste is dat Nederlandse moslims, met name een deel van de tweede generatie migranten uit Marokko en Turkije, relatief vaak betrokken zijn bij antisemitische incidenten. Overigens maken óók autochtone Nederlandse jongeren zich daar schuldig aan. Daarnaast is er de angst dat geradicaliseerde moslims die terugkomen uit het Midden-Oosten hier antisemitische aanslagen zullen plegen. Ook heerst er bij een deel van de Joodse gemeenschap het gevoel dat er minder aandacht is voor en actie is tegen antisemitische incidenten.

Ze zijn simpelweg te druk met overleven: een nieuw leven opbouwen en de taal leren bijvoorbeeld Leo Lucassen

En incidenten zijn er zeker. Zo was er vorig jaar december de man die met een Palestijnse vlag in zijn hand de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam insloeg terwijl hij 'Allahu Akbar' riep. Of de moord op de Joodse Mireille Knoll die deels verbrand en verwond door elf messteken in haar appartement in Parijs werd gevonden. "Dit soort acties, die een antisemitische achtergrond hebben, hebben een enorme impact op het gevoel van veiligheid van de Nederlands Joodse gemeenschap", aldus Lucassen.

Dat bleek vorig jaar maart ook uit een onderzoek onder 781 lezers van het Joodse Nieuw Israëlitisch Weekblad. 48 procent gaf aan bang te zijn slachtoffer te worden van fysiek geweld. "Deze cijfers betreffen alleen de lezers van dat blad, maar geven wel een signaal af", zegt Lucassen.

Een man met keppeltje in Amsterdam. © ANP

In dit onderzoek is gekeken naar meldingen van antisemitisme geregistreerd door de politie, het Centrum Informatie en Documentatie Israël en antidiscriminatiebureaus: "Het lastige blijft dat we vaak niet weten wie de daders zijn", zegt Lucassen. "Daarnaast wordt geweld tegen Joden niet altijd of als zodanig geregistreerd."