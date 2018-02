Migranten blijven komen naar 'kruitvat' Calais

Het is ongetwijfeld de ergste uitbarsting in Calais, dat een lange geschiedenis kent van interetnisch geweld. Donderdagmiddag gingen tijdens het uitdelen van de maaltijd door hulpverleners een honderdtal Afghanen op de vuist met zo’n dertig Eritreeërs. Hierbij werd ook geschoten. Vijf Eritrese migranten belandden in het ziekenhuis en vier van hen waren vrijdagavond nog steeds in kritieke toestand. Later donderdag namen 150 à 200 Eritreeërs wraak op enkele tientallen Afghanen, die werden beschermd door de ME.

In Calais bevinden zich volgens de politie nu 500 à 600 migranten, volgens de hulporganisaties zijn het er minstens 800. Een conflict tussen smokkelnetwerken lijkt de aanleiding voor het jongste geweld.

Er woedt een harde strijd om strategische locaties zoals parkeerplaatsen waar migranten vrachtwagens kunnen binnendringen die op weg zijn naar Groot-Britannië. Smokkelaars en hun helpers ‘bewaken’ deze hotspots, alleen wie betaalt krijgt toegang.

“Waarschijnlijk zijn twee smokkelaars die een rekening te vereffenen hadden elkaar te lijf gegaan”, zegt Vincent de Coninck van de katholieke hulporganisatie Secours Catholique. “Het werd al snel één grote chaos waarbij niemand wist waarom er precies wordt gevochten.”

Verharde sfeer

Oversteken naar Groot-Brittannië - het enige doel van de migranten langs de Kanaalkust - is uiterst moeilijk geworden. Daardoor is de sfeer in Calais verhard, benadrukt De Coninck. De laatste tijd werden migranten in elkaar geslagen omdat ze zonder te betalen in een vrachtwagen probeerden te klimmen.

Sinds de evacuatie in oktober 2016 van de beruchte ‘jungle’ - een geïmproviseerd kamp met op het hoogtepunt meer dan 7000 bewoners - doet de overheid alles om het ontstaan van een nieuwe nederzetting te voorkomen. De politie jaagt groepjes wildkampeerders op. “De spanning die zo ontstaat, zoekt een uitweg”, constateert De Coninck. “Het is hier een kruitvat. Bovendien is het de laatste tijd heel koud en nat.”

Volgens De Coninck zou een nieuw, echt opvangcentrum een oplossing zijn. “Alles is beter dan dit lijkt me. Deze migranten komen hier toch en het is inmiddels wel bewezen dat de harde aanpak niet werkt.”

Maar de kans dat Parijs het beleid wijzigt is nihil, weet ook de hulpverlener. Minister van binnenlandse zaken Gérard Collomb spoedde zich donderdagavond direct naar de plek des onheils om voor de camera’s te zeggen dat migranten weg moeten blijven uit Calais. “Wie toch komt, zal op een muur stuiten”, waarschuwde hij. Collomb, die de feiten ‘buitengewoon ernstig’ noemde. Hij nam het nadrukkelijk op voor de inwoners van Calais. “Wat de mensen in deze stad meemaken, is onverdraaglijk. Wij gaan er alles doen om hier een einde aan te maken.”

De vraag is alleen hoe dat zou moeten. Vrijdagochtend arriveerden twee nieuwe eenheden van de ME. Maar er zijn al heel lang meer politiemensen dan migranten in Calais.

Het politieoptreden is al weken de inzet van een communicatieoorlog tussen de regering en anderzijds de migrantenorganisaties en hun supporters. De schrijver Yann Moix beschuldigde president Macron er in een open brief van ‘systematisch geweld’ tegen migranten te gebruiken.

Inmiddels heeft de politie toegezegd niet langer slaapzakken en andere bezittingen van migranten in beslag te nemen en weg te gooien. “Daardoor zijn sommigen hun spullen gaan begraven, zoals dieren dat doen”, aldus De Coninck.