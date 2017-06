Migrant stuurt half biljoen euro de wereld rond

Ze werken niet alleen voor zichzelf zo hard, de migranten in Qatar. Jaarlijks sturen ze 11 miljard dollar naar huis. Vooral naar familie in India, Nepal en de Filippijnen. Maar ook Egypte ontvangt een miljard per jaar. De boycot die Egypte met andere Arabische landen heeft afgekondigd tegen Qatar, brengt de positie van de migranten en die geldstroom in gevaar. Honderdduizenden Egyptenaren kunnen de overboeking van neef, zus of echtgenoot niet missen, zeker nu de inflatie in eigen land 30 procent is.

Qatar behoort tot de tien landen waarvandaan migranten het meeste geld opsturen. De afgelopen jaren zijn deze geldstromen, vaak remittances genoemd, belangrijker geworden. Wereldwijd verzenden 200 miljoen migranten samen 445 miljard dollar naar hun familie in ontwikkelingslanden. Dat bedrag is de helft meer dan in 2007 en het is veel harder gegroeid dan het aantal migranten.

Eem gemiddeld gezin ontvangt 200 dollar per maand van het verre familielid, 60 procent van het gezinsinkomen

Het rapport 'Sending Money Home' analyseert de geldstromen van migranten tussen 144 landen in de laatste tien jaar. Het Internationale Fonds voor Agriculturele Ontwikkeling van de Verenigde Naties presenteert het deze dagen op een congres in New York.

Ontwikkelingswerkers vertellen er hoe het opgestuurde geld families uit de armoede trekt. Ook de directeur van Moneygram komt aan het woord: geldkantoren zoals die van hem romen jaarlijks ruim 30 miljard dollar aan provisie af.

Standvastig Dat migranten ondanks de financiële crisis, de problemen in olieproducerende landen en de schommelingen op valutamarkten meer geld zijn gaan versturen, toont volgens de onderzoekers aan hoe standvastig de van huis en haard verwijderde arbeiders zijn. Migranten weerstaan economische tegenslag en blijven hun families ondersteunen. Zo'n achthonderd miljoen mensen kijken reikhalzend uit naar die overboekingen. Een gemiddeld gezin ontvangt 200 dollar per maand van het verre familielid en dat is goed voor 60 procent van het gezinsinkomen. Het meeste geld gaat op aan basisuitgaven, zoals voedsel en huisvesting. Een deel wordt gespaard. Samen verdienen migranten 3 biljoen dollar per jaar. Het deel dat ze opsturen, overstijgt in veel landen de buitenlandse directe investeringen. Het totale bedrag is ruim drie keer zoveel als de ontwikkelingshulp van alle nationale overheden samen. Geld versturen kost nu gemiddeld 7,5 procent van het bedrag, in afgelegen gebieden nog meer Tekst loopt door onder afbeelding © TROUW SS

Aanknopingspunten Hoe kunnen we het effect van dat geld vergroten, vragen de onderzoekers zich af. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN bieden genoeg aanknopingspunten, antwoorden ze zelf. Zorg vooral op het platteland voor veilige toegang tot het geld en maak de kosten om het in handen te krijgen zo laag mogelijk. Geld versturen kost nu gemiddeld 7,5 procent van het bedrag, in afgelegen gebieden nog meer. Als het lukt om die provisie terug te brengen naar 3 procent, wat een van de ontwikkelingsdoelen is, scheelt dat de ontvangers jaarlijks 20 miljard dollar. De helft van de migranten zijn vrouwen. Help ze financieel zelfstandig te worden, adviseren de onderzoekers. Dat vergroot de kans dat ze worden herenigd met hun familie. Ze adviseren het betaalsysteem uit te breiden met een spaarprogramma voor onderwijs of een gezondheidsverzekering. Of biedt een migrant die elke maand geld stort een verklaring van kredietwaardigheid, zodat hij bij de bank kan lenen voor een grotere investering. Innovatie is cruciaal en er liggen dus kansen voor fintech-bedrijven. De markt is er groot genoeg voor.

