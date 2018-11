Middelbare scholen voelen zich ongemakkelijk over vrijwillige ouderbijdrage, maar handhaven hem wel

De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage zorgt voor ‘ongemak’ bij veel middelbare scholen, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-Raad. Enerzijds zorgt de bijdrage soms voor uitsluiting van leerlingen, anderzijds voor een verrijking van het onderwijs. Het onderwerp stond gisteren op de agenda tijdens de algemene ledenvergadering, waarin de organisatie van middelbare scholen het beleid voor de komende periode uitstippelt.

Lees verder na de advertentie

De raad pleit niet voor een uitgesproken verandering van het systeem, zegt Rosenmöller

Over twee zaken zijn de scholen het in ieder geval eens, zegt voorzitter Paul Rosenmöller. Leerlingen mogen onder geen beding uitgesloten worden van schoolreisjes of andere activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. “Je gaat met z’n allen op reis of helemaal niet”, aldus Rosenmöller. “Het kan niet zo zijn dat drie leerlingen een alternatief programma op school volgen terwijl de rest van de klas op introductiekamp is.”

Ook moeten scholen beter communiceren dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, vindt de VO-Raad, en dat ouders dus niet verplicht zijn om iets te betalen. Sommige scholen wekken die suggestie wel degelijk door brieven of rekeningen te sturen waarop dat niet expliciet staat.

Geen maximum Helemaal afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage vindt de VO-Raad geen optie. De bijdrage heeft ook voordelen, zegt Rosenmöller. “Zoals het mogelijk maken van tweetalig onderwijs, technasia (bètagymnasia, red.) of speciale sportscholen met maatwerk. Dat zijn nieuwe loten die niet door de basisbekostiging worden gefinancierd. Wij willen niet dat dat allemaal onder druk komt te staan. Dat is niet in het belang van leerlingen.” Ook een bovengrens aan de bijdrage vindt de VO-Raad geen goed idee. “Als je een maximum gaat instellen, wordt dat al snel de norm. En dat kan voor ouders juist een verhoging betekenen.” De raad pleit dus niet voor een ‘uitgesproken verandering van het systeem’, zegt Rosenmöller, maar schaart zich achter de wens van minister Arie Slob (onderwijs) dat scholen leerlingen niet uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Slob vroeg scholen om voor het eind van het jaar duidelijke afspraken te maken over de bijdrage. Als die onvoldoende blijken, wil hij eventueel de wet aanpassen. Alle scholen zijn het eens over het niet uitsluiten van leerlingen, maar de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage blijft onderwerp van discussie. Zo wil de VO-Raad dat alle apparatuur die nodig is voor de les, zoals computers, door de overheid wordt betaald.

Lees ook: