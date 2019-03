Mid century design: kakofonie uit de jaren zestig

De interieurstijl van de jaren vijftig en zestig - ook wel mid century design genoemd - is mateloos populair. Waar de meeste mensen hun moderne interieur opvrolijken met een mooie stoel en een goed gekozen lamp uit die periode, pakte Ilari Hoevenaars volledig uit in zijn appartement in Amsterdam. Het is alsof je de jaren zestig instapt. De kunst aan de muur, de koffiekopjes op tafel, de transistorradio; alles stamt uit de jaren zestig of refereert eraan. En er is veel. "Ik lijd aan horror vacui", grapt hij. "Vrees voor het lege."

© Wouter van der Sar

De liefde voor deze stijl, en dan met name de noordelijke, Scandinavische variant, komt van zijn Finse moeder. Zijn hele jeugd bracht hij door in dit soort interieurs. "Ik had ook een Deens jeugdvriendinnetje waar ik ging logeren." Ook kwam hij regelmatig in Canada en de Verenigde Staten. "Daar hadden ze ontzettend veel kleur in huis, je zag nooit een witte muur. Bij mij ook niet. Er werd wel gekozen voor een duidelijk kleurenspectrum. Ik wilde groen-bruin met oranje." Hij kijkt eens rond en concludeert: "Het is een kakofonie van wat ik uit mijn jeugd ken".

© Wouter van der Sar

Ilari kocht het appartement casco en wist meteen dat het er zo uit moest gaan zien. "Maar fantasie is het minst belangrijk", zegt hij. Om zijn plannen in goede banen te leiden riep hij de hulp in van bevriende architect Julien Kummer. Hij werkt veel op het grensvlak van architectuur en interieurontwerp. De woonkamer aan de voorkant van het appartement - met een royaal uitzicht op de Amstel - en de slaapruimte aan de achterkant verbond hij door een brede corridor. Daaraan grenzen keuken en badkamer die zijn opgenomen in een blok dat is afgewerkt met notenhouten latten - schrootjes zoals dat oneerbiedig heette. "Ik vond die doorgang veel te breed, het leek me loze ruimte", zegt Ilari. "Maar Julien had dat goed gezien. Ik zit er nu juist heel veel aan de hoge tafel naast de keuken, daar overzie je het hele huis." In het blok zit ook een kleine geluidsdichte opnamestudio. Ilari is stemkunstenaar, u kunt hem kennen uit de spotjes van Hornbach en Emma-matrassen. "Dankzij deze studio kan ik nu ook thuis werken."

© Wouter van der Sar

De houten kern, de kasten, keuken en diverse meubels die op maat werden gemaakt zijn het werk van Proper, de studio van ontwerpers en meubelmakers Anke Viersma en Martine van der Horst. Zij hebben daar soms een zware dobber aan gehad, want Ilari vond zichzelf soms een veeleisende klant. Geen detail ontsnapte aan zijn aandacht. In de keuken, ook weer helemaal in stijl, moest de voorkant van het moderne gasfornuis in precies de juiste kleur bruin gespoten worden. Een partij oude tegeltjes tikte hij in Zwolle op de kop. Voor de badkamer vond hij zelfs een lichtblauwe wasbak.

© Wouter van der Sar

In de slaapkamer valt een wand met bloemetjesbehang op. "Ja, dat ziet er heel burgerlijk uit hè?", zegt architect Julien. "Dat soort dingen zijn we vergeten, maar het is ook typisch jaren zestig", aldus Ilari. Over de parketvloer waren hij en Julien het lang oneens. "Ik vond het veel te veel, houten wanden en een houten vloer", zegt Julien. Maar Ilari drukte zijn zin door. "Ik vind het nu wel in balans", zegt de architect. "Gek genoeg dankzij het drukke vloerkleed."

© Wouter van der Sar

Ilari is erg tevreden over het resultaat, maar er zijn dagen dat hij denkt: "Ik leef in een decor. Of in het huis van mijn tante. De volgende dag denk ik: nee, het is eerder een charmante airbnb. Maar meestal voelt het helemaal als thuis. Het mag dan vol zijn, er staat niets in huis waar niet over is nagedacht."

Wat: Sixties interieur

Waar: Amsterdam

Ontwerp: Julien Kummer en Proper

Opdrachtgever: Ilari Hoevenaars

Meer informatie: www.julienkummer.nl

