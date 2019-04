Michelle Obama in de Ziggo Dome: ‘De wereld is gevaarlijk voor vrouwen’

Het nieuwe feminisme heeft misschien geen onbetwiste leidsvrouw, het heeft wel Michelle Obama. “De wereld is gevaarlijk voor vrouwen”, zei ze woensdagavond in Amsterdam. “Het doet pijn steeds gekleineerd te worden, altijd maar verteld te krijgen dat je te hard praat of te eigenwijs bent.” Duizenden vrouwen kwamen af op het Nederlandse optreden van Obama, de echtgenote van de voormalige president van de Verenigde Staten.

Het afgelopen half jaar was onverwacht succesvol voor haar. In november publiceerde ze een boek: ‘Becoming’, vertaald als ‘Mijn verhaal’. Weinig bijzonder: het is een soort van traditie dat een voormalige presidentsvrouw een boek schrijft. Maar het hare werd de bestverkochte autobiografie ooit.

De paar openbare optredens die daarna waren gepland, waren in een paar minuten uitverkocht. In Europa deed ze Londen en Parijs aan. Maar toen haar succes doorzette, kwam ook Nederland in beeld. Daar vertelde Obama over de levenslessen die zij als zwarte vrouw leerde in het arme deel van Chicago, waar ze werd geboren als Michelle Robinson. “Een groot deel van mijn leven draaide om het overwinnen van mijn twijfels. Wij vrouwen weten al vroeg dat we worden ondergewaardeerd. Zwarte kinderen weten dat er weinig van ze wordt verwacht. Ik had het geluk dat mijn moeder voor me opkwam, maar ik ben altijd blijven denken aan de kinderen die dat niet hadden.”

Ambitie

Wat Obama hielp, was haar ambitie. Van jongs af aan deed ze haar uiterste best op school, maar dat had ook een vervelende kant. Ze vertelde de zaal hoe het was om een groot deel van haar leven ‘te luidruchtig’ gevonden te worden. “Soms accepteert de maatschappij competitieve vrouwen niet. Daar moet je doorheen. Het idee dat het niet hoort, is een leugen.”

Ze sprak over haar ontmoeting met Barack Obama. Hij was haar collega bij een advocatenkantoor in Chicago, maar hij leek haar in eerste instantie niets. “Ik was gewend aan de manier waarop witte mensen over zwarten praatten – dat ze al verbaasd waren als er een complete zin uit kwam. Dus toen ze zeiden dat hij briljant was, had ik niet zulke hoge verwachtingen. Maar hij was leuk. ik werd verliefd op de manier waarop hij met mensen omging. Hij was grappig, hij had zelfspot en hij was de eerste daar die niet de hele tijd nadacht over hoeveel geld hij zou kunnen verdienen, maar die zich afvroeg hoe hij mensen zou kunnen helpen.”

Toen hij haar ten huwelijk vroeg, beloofde hij haar een interessant leven. Die belofte kwam hij na, al was het huwelijk een stuk ingewikkelder dan ze vooraf had gedacht. “Huwelijken zijn complex”, vertelt ze nu. “Het wordt erger als je kinderen krijgt. Je bent moe en ze huilen en je vraagt je af of je die vent met wie je trouwde wel met de baby vertrouwt als hij nog niet eens zijn sokken van de grond kan rapen.”

Het zijn anekdotes die dienen als verpakking voor de uiteindelijke boodschap van Obama. “Mijn verhaal is zo belangrijk niet. Wat belangrijk is, is dat het verhaal van alle vrouwen waardevol is.”