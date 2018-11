Michael P. wil onderzoek naar zijn onorthodoxe arrestatie

Daarbij heeft hij naar eigen zeggen klappen gekregen en is hij doelbewust niet op zijn rechten gewezen. Voor dit vormverzuim zou hij strafvermindering moeten krijgen, betoogde zijn advocaat Niels Dorrestein. P. is afgelopen juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs.

Lees verder na de advertentie

Bij de arrestatie van P. is besloten hem ‘op indringende wijze’ te vragen naar de verblijfplaats van Faber en hem niet eerst op zijn rechten te wijzen. Dat gebeurde, omdat de mogelijkheid bestond dat de 25-jarige studente nog in leven was. Dorrestein wil daarover onder anderen de hoofdofficier van het parket Midden-Nederland, de zaaksofficier en de teamchef van de politie horen.

Als er iemand onmenselijk behandeld is en als er iemand gemarteld is, dan is het Anne Openbaar Ministerie

Dat zei hij donderdag in het gerechtshof in Arnhem tijdens een regiezitting voor het hoger beroep. Tijdens een dergelijke zitting worden de onderzoekswensen behandeld. Inhoudelijk komt de zaak nog niet aan de orde.

Het Openbaar Ministerie ziet geen enkele reden om vertegenwoordigers van justitie en politie te horen. “Als er iemand onmenselijk behandeld is en als er iemand gemarteld is, dan is het Anne.” Volgens de advocaat-generaal gaat dit hoger beroep ‘om het leed dat P. Anne en haar familie heeft aangedaan’, niet om politieagenten die ‘in het verdachtenbankje’ moeten gaan zitten.

Fietstocht Het is de bedoeling dat de zaak eind mei 2019 inhoudelijk wordt behandeld. P. is volgens zijn advocaten van plan om dan in de rechtszaal aanwezig te zijn. Donderdag was hij er niet. P. deed in 2017 aangifte naar aanleiding van zijn arrestatie. Die zaak werd door het OM geseponeerd. De advocaten van P. leggen zich daar niet bij neer en vroegen het gerechtshof in Amsterdam alsnog tot vervolging over te gaan. Daarover wordt nog besloten. De 25-jarige Faber verdween ruim een jaar geleden tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat gebeurde op aanwijzingen van P., die kort daarvoor was aangehouden.