Michael P. maakte Den Dolder bang - nu wil het dorp de angst voorbij

De inwoners van Den Dolder waren nooit bang voor de patiënten van de psychiatrische klinieken die het dorpje in de gemeente Zeist telde. Ze waren misschien raar, maar ze hoorden erbij, zoals de klinieken ook bij het dorp hoorden en voor werkgelegenheid zorgden.

Na de moord op de 25-jarige Anne Faber veranderde dat. De patiënten (of 'cliënten') werden nu niet langer alleen gezien als raar, ze waren nu ook eng.

Als zij rondhingen op het station van Den Dolder voelden bewoners zich niet op hun gemak. Dat rondhangen moet vanaf vandaag minder worden. In de leegstaande stationskiosk opent een nieuw restaurant zijn deuren: 'De bijzondere eetfabriek'. De drukte en sociale controle die een restaurant met zich meebrengt, moet het rondhangen verminderen en daardoor de Doldenaren hun gevoel van veiligheid teruggeven.

Grote boog

Henny Kesler werkt als buurtcoach bij Fivoor, voorheen Aventurijn. Dit is de instelling waar verdachte Michael P. verbleef, maar waar ook 'gewone' patiënten wonen. Kesler is het eerste aanspreekpunt voor de buurt. Als patiënten dealen, wordt hij gebeld. Dat gebeurt ook bij winkeldiefstal of als mensen zich misdragen. Het is zijn taak om de boel rustig te houden, te de-escaleren. Dat kan hij ook, want hij kent iedereen.

Op het pleintje voor de Albert Heijn staat een boom met rondom een bankje. Patiënten zitten daar graag of hangen er rond, zegt Kesler. Vroeger maalden de dorpsbewoners daar niet om. Maar nu ziet hij dat ze met een grote boog om dat bankje heenlopen.

Zelf heeft hij het ook te verduren gehad, in de eerste periode na Fabers dood. "Ik werd soms uit het niets uitgescholden, alsof het mijn schuld was. Ik moest dan rustig blijven natuurlijk, maar het voelde wel oneerlijk." Mensen vroegen hem ook vaak hoe het kon dat ze niet wisten dat criminelen zoals Michael P. in de kliniek woonden. "Maar ja, ik weet ook niet hoe het komt dat zij dat niet wisten."

Dit soort informatie was niet geheim gehouden, maar evenmin aan de grote klok gehangen. De burgemeester van Zeist, Koos Janssen, begrijpt dat Doldenaren zich in de steek gelaten voelden. De communicatie tussen instellingen, gemeente, politie en dorpsbewoners móest beter. Janssen: "Dat is niet alleen in het belang van het dorp, maar ook van de patiënten zelf. Anders bestaat ten onrechte het beeld dat ze allemáál gevaarlijk zijn. Er valt nog een wereld te winnen."