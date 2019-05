Michael P. en zijn advocaten vinden zijn straf buitensporig hoog

“Hij ziet zichzelf als verantwoordelijke voor wat hij heeft gedaan”, aldus raadsman Niels Dorrestein tijdens zijn pleidooi woensdagochtend bij het gerechtshof in Arnhem. “Maar je kunt je ogen niet sluiten voor de fouten die zijn gemaakt door overheidsinstellingen.”

Uit rapporten van verschillende inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat er te weinig zicht was op het recidivegevaar tijdens P.’s geleidelijke terugkeer in de samenleving na zijn gevangenisstraf voor een eerdere dubbele verkrachting. Zijn behandelaars hadden niet in de gaten hoeveel stress P. daardoor ervoer.

De rechtbank in Utrecht, die P. vorig jaar juli tot 28 jaar cel en tbs veroordeelde, rekende hem zwaar aan dat hij opnieuw de fout in ging, terwijl hij zijn eerdere straf nog niet had uitgezeten. Dat was één van de redenen om hem een forse celstraf op te leggen.

Slechte bedoelingen

Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen P. Volgens de advocaat-generaal – de aanklager bij het hof – is er sprake van moord. P. handelde niet in een opwelling, toen hij Faber in september 2017 de keel doorsneed. Er zijn aanwijzingen dat hij die avond met slechte bedoelingen op pad ging. Hij zette bijvoorbeeld zijn telefoon uit. Bovendien had hij in de ogen van het OM genoeg tijd om zich te bezinnen op waar hij mee bezig was.

Zijn advocaten zien dat anders. Een telefoon uitschakelen is geen bewijs dat P. van plan was Anne Faber te doden en zij zien genoeg aanwijzingen dat hij in een opwelling handelde. Zo zeggen deskundigen dat P. kenmerken van borderline en antisociale persoonlijkheidsstoornis vertoont. Daardoor is hij achterdochtig en snel agressief. “Volgens hem begon Anne Faber te schreeuwen en raakte hij daardoor in paniek, waarna hij uithaalde met het mes. Er heeft dus nauwelijks tijd gezeten tussen dat gebeuren en het besluit haar te doden”, aldus de raadsmannen, die vinden dat P. als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden gezien.