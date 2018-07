Mexicanen hebben al te lang in stilte geleden

Hij kan het zelf niet meer. Hij zit dan meestal ongemakkelijk in een hoekje, een beetje frummelend aan zijn glas, en praat met bijna niemand.

Lees verder na de advertentie

Als hij praat, gaat het altijd over hetzelfde onderwerp: geweld. Hij laat op zijn telefoon foto's zien van lichamen met gapende kogelgaten, afgehakte hoofden en zwaarbewapende, in het zwart geklede politieagenten. Zijn collega's sturen hem die foto's dagelijks via WhatsApp vanuit de stad waar hij tot vorig jaar nog als verslaggever werkte, tot hij na bedreigingen naar Mexico-Stad moest vluchten.

Als hij erover praat, een populaire toeristische bestemming aan het strand, kan hij dat slechts met verwijzingen naar geweld. Dat restaurant? "Ja, daar is een maand geleden iemand doodgeschoten." Dat hotel? "Daar werd vorige week door een bende een afgehakt hoofd achtergelaten."

Waarom noemen we het conflict in Mexico niet gewoon wat het is: een echte oorlog?

Omar is helaas geen uitzondering. Vele honderdduizenden, wellicht miljoenen Mexicanen zijn volgens de schaarse onderzoeken door hulporganisaties zwaar getraumatiseerd door het extreme geweld in het land, de strijd tussen regering en criminele bendes. Tenminste tweehonderdvijftigduizend mensen zijn omgekomen, meer dan dertigduizend verdwenen. Een hele generatie Mexicaanse kinderen groeit op met geweld als onderdeel van het dagelijks leven.

Dat zorgt voor veel stil lijden. Veel getraumatiseerde slachtoffers van geweld en hun familieleden proberen het dagelijks leven op te pakken, en doen dat met vallen en opstaan. Ze herkennen vaak hun eigen trauma niet of nauwelijks. Enkele maanden geleden sprak ik een zakenman uit de deelstaat Michoacán. Twee van zijn zoons werden enkele jaren geleden ontvoerd. Sindsdien gaat het niet goed met hem; hij drinkt te veel, zijn huwelijk dreigt op de klippen te lopen en hij vindt niet dat hij professionele hulp nodig heeft, want "zo is het leven gewoon".

Het collectieve trauma dat Mexicanen door het geweld hebben opgelopen is een onzichtbaar probleem; ondanks de tweede helft van het woord 'drugsoorlog' geldt Mexico voor de rest van de wereld eigenlijk niet als een echt oorlogsgebied, zelfs al zijn er sinds 2006 meer doden gevallen dan in de meeste burgeroorlogen in de wereld. Er zijn geen kapotgeschoten steden, er komen nog steeds vele miljoenen toeristen naar het land.

De Mexicanen zelf praten weinig over de trauma's van hun landgenoten, en dat is weer terug te zien in het regeringsbeleid. Er is sinds 2013 een federale Commissie voor Slachtoffers, de CEAV, die slachtoffers van geweld basale psychologische en medische hulp biedt, maar het bereik van de commissie is beperkt, het functioneren slecht en de bureaucratie stroperig.

Ook de mensenrechtencommissies op deelstaatniveau kunnen het probleem niet of nauwelijks aan, soms door gebrek aan middelen, soms door onwil, soms doordat bestuurders het probleem gewoon niet begrijpen. De socioloog Rodolfo Soriano-Nuñez vroeg zich onlangs af waarom we het conflict in Mexico niet gewoon noemen wat het is: een echte oorlog, geen metaforische oorlog tegen criminele bendes. Of hij gelijk heeft, is een debat dat al jaren wordt gevoerd. Voor de slachtoffers zou het wellicht helpen als ze dezelfde status zouden krijgen als de slachtoffers van de conflicten in het Midden-Oosten. Ze hebben te lang in stilte geleden.

In de rubriek 'Standplaats Mexico' schrijft Jan-Albert Hootsen over zijn woon- en werkplaats Mexico. Lees al zijn artikelen terug in dit dossier.