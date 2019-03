Met meer AED's kunnen jaarlijks 2500 extra levens worden gered

In totaal hangen er nu 18.000 AED’s in ons land, waarvan 70 procent 24 uur per dag toegankelijk is. Dat is te weinig voor een goede landelijke dekking, stelt de Hartstichting, die dit jaar streeft naar 12.000 extra apparaten.

“We hebben 30.000 aangemelde AED’s nodig om in heel het land een goede dekking te krijgen van het aantal 6-minutenzones”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. Het is cruciaal dat binnen zes minuten met reanimeren wordt begonnen; elke minuut later neemt de levenskans met 10 procent af. “We denken dat er in Nederland wel meer dan genoeg AED’s zijn, maar daarvan hangen er veel binnen of ze zijn niet aangemeld bij het oproepsysteem. Die dingen moeten naar buiten om toegankelijk te zijn. Dat besef begint nu te komen.”

Amsterdam was nog niet aangesloten op het oproepsysteem. De hoofdstad moet echt eventjes iets harder lopen Floris Italianer, directeur Hartstichting

Een automatische externe defibrillator (AED) is een belangrijk hulpmiddel bij een hartstilstand. Het reanimatieapparaat wekt een elektrische schok op waarmee het hart in veel gevallen weer op gang kan worden gebracht.

Kwaliteit van leven Burgerhulpverleners spelen bij reanimatie een belangrijke rol. Zij hebben een cursus gehad en zijn via hun telefoon aangesloten bij een alarmeringsdienst. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut eerder bij een slachtoffer dan ambulances, wat de overlevingskans flink doet toenemen. Ook het aantal burgerhulpverleners is snel gestegen: in een jaar tijd met 32 procent tot 225.000, aldus de Hartstichting. Mensen die burgerhulpverlener willen worden moeten een reanimatiecursus volgens, waarbij ze onder meer vertrouwd worden gemaakt met het gebruik van de AED. © ANP Jaarlijks krijgen 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. “Van hen wordt bijna 24 procent gered, en zo'n 80 procent van deze overlevers geeft zichzelf een hoog cijfer voor de kwaliteit van leven”, zegt Italianer. “Met 30.000 AED’s zouden we mogelijk 2500 extra levens per jaar kunnen redden. Dat dat binnen handbereik ligt is natuurlijk fantastisch.”

Harder lopen Om het aantal AED’s snel op te voeren stimuleert de Hartstichting buurtinitiatieven en crowdfundingsacties, en benadert ze bedrijven actief. “Van de 3400 buurtacties zijn er nu duizend succesvol afgerond. Bedrijven vragen we om een AED te adopteren. Het is echt sprokkelwerk met de grote aantallen die we nog nodig hebben”, zegt Italianer. Een aantal provincies en grote steden loopt achter met het aantal AED’s. In delen van Groningen, Friesland, Flevoland en Zeeland hangen volgens de Hartstichting te weinig apparaten die 24 uur per dag toegankelijk zijn. Ook in de vier grote steden zijn er veel te weinig beschikbaar, hoewel de achterstand wel wordt ingelopen. “Kleine dorpen doen het heel goed, daar kunnen de grote steden een voorbeeld aan nemen. In de grote steden is men iets minder gericht op sociale cohesie", zegt de directeur van de Hartstichting. “Den Haag en Rotterdam trekken er nu hard aan. Amsterdam is laat begonnen en was nog niet aangesloten op het oproepsysteem. De hoofdstad moet echt eventjes iets harder lopen.”

Hartinfarct is minder dodelijk, dementie en val eisen meer slachtoffers Nederlanders overlijden aan andere ziekten dan tien jaar geleden. Wie tegenwoordig een hartinfarct krijgt, heeft veel meer kans te overleven. Andere doodsoorzaken rukken juist op.