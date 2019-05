Met kust en kassen hoopt Westland te scoren bij de toerist

Als de elektrische schuifdeuren van de negen hectare grote kas met chrysanten in Maasdijk open zoeven, kan de groep buitenlandse bezoekers een 'wow' niet onderdrukken. Honderden meters aan chrysanten strekken zich aan beide kanten van het gangpad uit. Van de jonge, groene stelen aan het begin tot de bontgekleurde bloemenzee aan het eind van de kas. Als in een reflex trekt iedereen zijn mobieltje tevoorschijn om de bloemenpracht vast te leggen.

Drie werknemers die bossen chrysanten op de lopende band leggen in de kassen van Leen Middelburg Chrysanten in hartje Westland kijken geamuseerd naar het gezelschap dat 'oh' en 'ah' roepend voorbijtrekt. Maria Fuenmayor uit Venezuela is onder de indruk. "Dit ziet er geweldig uit. De teelt van de bloemen is zo goed georganiseerd, je ziet precies hoe het groeiproces stapje voor stapje in z'n werk gaat."

Toerleider Aad Verduijn van Westland HortiTours is om half elf begonnen met de rondleiding. In de kantine geeft hij eerst een lesje glastuinbouwgeschiedenis, voordat hij de kassen laat zien. De toer duurt anderhalf uur en kost 125 euro voor een groep tot twaalf personen. De kweker ontvangt een klein bedrag per bezoeker en heeft er verder geen omkijken naar.

De regio is misschien niet zo bekend als toeristische bestemming, maar als het aan de gemeente Westland en aan mar­ke­ting­or­ga­ni­sa­tie Bezoek Westland ligt, gaat dat veranderen

Leerzame ervaring De regio is misschien niet zo bekend als toeristische bestemming, maar als het aan de gemeente Westland en aan marketingorganisatie Bezoek Westland ligt, gaat dat veranderen. Met de kust en de kassen als trekpleisters moet 'een dagje Westland' bekend worden als een leuke en leerzame ervaring, zegt Jeroen Beelen van Bezoek Westland. "We zijn niet op zoek naar massatoerisme, maar naar kleinschaliger, betekenisvol toerisme uit eigen land. Bezoekers die iets willen leren." Zo kun je tijdens een 'Fietsen voor mijn eten'-toer ingrediënten voor courgettesoep verzamelen in verschillende kassen. Ook kun je een wandeltocht maken langs de Zandmotor, een schiereiland bij de kustplaats Monster. Slapen kan in een pipowagen op het strand of op een nabijgelegen camping. Over streefcijfers van aantallen bezoekers of inkomsten, kan Beelen nog niets zeggen. "We staan nog aan het begin van onze campagne. We hebben dit jaar budget van de gemeente gekregen om een nulmeting te doen. Als die cijfers binnen zijn, kunnen we concrete doelen stellen." Dat regio's als het Westland meer toeristen willen trekken, juicht toerisme-organisatie NBTC Holland Marketing toe. In 2017 telde Nederland 24 miljoen binnenlandse toeristen en dat aantal zal groeien naar 31 miljoen in 2030. Daarom wil het NBTC toeristen de komende jaren meer over héél Nederland spreiden, zodat de overlast op hotspots als Amsterdam en de Bollenstreek niet te groot wordt. In de kas vertelt gids Verduijn ondertussen over de nieuwste snufjes in de bloementeelt. Zo bestaan er drones van vier centimeter groot die met hun vleugels insecten doden. "Fascinerend dat zoiets bestaat", fluistert Fuenmayor tegen haar buurvrouw. "Die wil ik thuis ook!" Hollin Cook uit de Verenigde Staten vindt de toer informatiever dan ze had gedacht. "Ik zal hierna nooit meer hetzelfde naar een bosje chrysanten kijken."

Openbaar vervoer Wil het Westland toeristen in grotere getale binnenhalen, dan moet er wel wat veranderen. Cook vertelt dat het haar moeite kostte een rondleiding in een kas te vinden. "Uiteindelijk heb ik gemaild met HortiTours en konden we hier terecht, maar dat zou makkelijker moeten kunnen." Beelen van Bezoek Westland bevestigt dat er momenteel alleen toers zijn in groepsverband en op afspraak. "We willen graag dat die toers frequenter zijn, zodat je ook als individu of stelletje makkelijk kunt aanhaken.” Gids Verduijn ziet ook dat het Westland voor toeristen nog niet erg aantrekkelijk is. "De bereikbaarheid zou beter kunnen. Probeer maar eens hier in de kas in Maasdijk te komen met het openbaar vervoer - dat lukt je niet." Maar potentie heeft het Westland zeker, vindt ook Cook. "Ik ben ook in de Keukenhof geweest, maar dat is een aangelegde tuin vol toeristen. Dit voelt authentieker. Als je de molens, kaas of tulpen allemaal al eens gezien hebt, is dit een interessante andersoortige ervaring."

