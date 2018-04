Met je laptop aan het strand in Bali? Of werken vanuit het café in Praag? Deze digitale nomaden gingen je voor

Vijf jaar geleden strandde het prille huwelijk van de Russische Maria Sokolova. De 31-jarige vertaalster kon in haar geboorteplaats Krasnodar in Rusland blijven, maar pakte haar laptop in en vertrok. Ze wilde de wereld zien. Haar vertaalklussen deed ze al online. Dat kon net zo goed vanaf een andere locatie. Niets bond haar nog aan thuis.

Rond dezelfde tijd, aan de andere kant van de wereld op het tropische Indonesische eiland Bali, zag de Canadese ondernemer Steve Munroe steeds meer programmeurs en freelancers met hun laptop neerstrijken. Deze groep had huis en haard opgezegd en zocht een prettige werkplek. Enige vereiste: een goede wifi-verbinding. Zij leken een nieuwe manier van leven te hebben ontdekt.

Met twee anderen begon Munroe Bali's eerste flexplek voor digitale nomaden: Hubud in Ubud, het culturele hart van Bali. Vier uur vliegen verderop, in de Noord-Thaise stad Chiang Mai, ontstond op datzelfde moment 'coworking space Punspace'. De gemeenschap van digitale nomaden - mensen die op afstand werken en het ene werelddeel eenvoudig verwisselen voor het andere - was geboren.

Digitale nomaden zijn inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Populaire nomaden 'hotspots' Ubud en Chiang Mai zijn aangevuld met hubs over de hele wereld waar werkplekken (coworking spaces), slaapplekken (coliving spaces) en vakantieoorden (coworkations) voor nomaden als paddenstoelen uit de grond schieten.

De gemeenschap die begon met websitebouwers, softwareontwikkelaars en bloggers is uitgebreid met startups, mediadesigners, podcasters, fotografen, tekstschrijvers, advocaten en meer.

Maria Sokolova was een van de pioniers en werkte vanuit Bali, Thailand, Vietnam, Maleisië, Spanje en Portugal. Sinds haar vertrek uit Rusland leeft ze volledig nomadisch. De laatste jaren heeft ze de groep nomaden zien groeien en veranderen. Hoewel de digitale nomaden juist niet aan een plek gebonden zijn voelen ze zich wel verbonden met elkaar. "Het is uitgegroeid tot een hechte gemeenschap, een familie", vertelt ze. In Chiang Mai zijn cafés er nu op ingericht: stopcontacten overal, goede wifi en een westers ontbijt voor een paar euro. Huurbazen zijn gewend geraakt aan passerende nomaden die enkele maanden een gemeubileerd appartement willen betrekken.

Seizoensmigratie

Hoeveel digitale nomaden er wereldwijd zijn is moeilijk te peilen. Schattingen lopen uiteen van tientallen duizenden tot meer dan een miljoen. Populaire facebookgroepen waarop nomaden contact houden hebben tienduizenden leden:'Digital nomads around the world' (69.000 leden), 'Female digital nomads' (29.000) en 'Chiang Mai digitial nomads' (26.000).

De stroom nomaden volgt inmiddels grotendeels een vaste seizoensgebonden migratieroute tussen populaire bestemmingen, net als traditionele nomadische stammen die per seizoen nieuwe vruchtbare grond opzoeken.

In januari, als de regens in Noord-Thailand stoppen, trekken duizenden naar Chiang Mai. Wanneer het rookseizoen begint in maart, de tijd dat boeren hun akkers in brand steken en de stad zwaar ademt onder de smog, zijn Zuid-Thaise eilanden als Ko Lanta of Ko Phangan aan de beurt. Daarna trekt de stoet naar Bangkok, Bali, of Ho Chi Minh Stad. In de zomer volgen goedkope Europese steden als Lissabon, Madrid, Boedapest, Praag of Sofia.

Iedere plek op aarde heeft potentie een 'nomadenhub' te worden

Populariteit van de hubs wisselt sterk. Nomaden houden het bij op de website Nomadlist.com van de Nederlandse nomad Pieter Levels. Canggu op Bali heeft Ubud onlangs ingehaald. Het betekent dat daar volgens de leden nu de beste voorzieningen zijn, en het leven goedkoop en aangenaam is. Iedere plek op aarde heeft potentie een 'nomadenhub' te worden, zegt Sokolova. Zolang er wifi is, zolang het goedkoop is en bovenal: zolang er andere leden van de 'stam' aanwezig zijn. Die connectie is heel belangrijk, zegt ze. "Op een nieuwe plek hoef je nooit na te denken over nieuwe vrienden maken. Je hoort al ergens bij. Nomad zijn is je identiteit."

