Met het aantal donorregistraties stijgt ook het aandeel neezeggers

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt, blijkt dat het aantal geregistreerden steeg naar 6,4 miljoen Nederlanders, ruim 57.000 meer dan een jaar geleden. De stijging houdt al enkele jaren aan. In 2014 waren er ruim 10 procent minder donorregistraties dan nu.

Elke nieuwe donorregistratie betekent niet automatisch een nieuwe donor. Mensen kunnen in het register immers ook aangeven dat zij geen donor willen worden. Tot 2016 daalde het aandeel ‘nee-zeggers’, maar sinds dat jaar neemt hun aantal verhoudingsgewijs sneller toe. In 2016 maakte 26,5 procent bezwaar, dit jaar kwam het totaal uit op 30,6 procent, wat neerkomt op bijna twee miljoen Nederlanders.

Automatisch donor

In 2016 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel waardoor elke Nederlander vanaf achttien jaar automatisch donor wordt, tenzij hij of zij bezwaar maakt. Vorig jaar stemde ook de Eerste Kamer in met die nieuwe wet, die volgend jaar ingaat.

Van de geregistreerden stemt het grootste deel in met donorschap. 45,8 procent geeft toestemming zonder donatiebeperking. 12,3 procent gaat akkoord, mét donatiebeperking. Dat wil zeggen dat iemand bijvoorbeeld niet wil dat zijn hart wordt gebruikt. Bijna 10 procent laat de keuze aan de nabestaanden.

Wie eenmaal in het register staat, kan te allen tijde zijn keuze veranderen. Afgelopen jaar hebben ruim 8000 donoren hun toestemming ingetrokken. Het blijken vooral 50- tot 70-jarigen die toch geen toestemming willen geven. Zeker drieduizend burgers maakten de omgekeerde beweging.