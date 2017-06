Met een roze bril door de Schilderswijk

In de schaduw van de luifel van Turkse supermarkt Firat aan de Vaillantlaan staan Ismet Bingol en Itai Cohn. Vandaag start hier een wandeltour door de multiculturele Schilderswijk in Den Haag.

Vers brood wordt tijdens de ramadan in de namiddag gebakken. Bingols supermarkt is één van de stops tijdens de Schilderswijk Bewoners Tours. "Ik wil dat het negatieve beeld van de wijk verandert", zegt Bingol. Zijn vader kwam in 1983 in Nederland aan en was één van de eersten in de wijk die Turks brood en Turkse pizza bakte.

Buurtbewoner Itai Cohn organiseert de wandeltours. Sinds twee jaar leidt hij al op aanvraag mensen rond die de Schilderswijk met eigen ogen willen zien. Met Rif Reizen, een reisbureautje uit de buurt, wil Cohn nu ook internationale toeristen overhalen de beruchte wijk te bezoeken.

"De Schilderswijk is niet eng. De beeldvorming berust op incidenten", zegt Cohn. Zijn tour gaat langs 'parels van mensen en plekken', elk met een eigen verhaal.

Ali Kammyte is buurtbewoner en één van de 'gidsen van het eerste uur'. "Mensen moeten na afloop zeggen: dat is óók de Schilderswijk", zegt hij. Tijdens de tour loopt hij langs de Van Ostadeschool, een basisschool met het predicaat 'excellent'. "Dat verwacht je niet in deze wijk, toch?"

Activiteiten De wandeling gaat langs Buurthuis Samson met activiteiten voor jong en oud, zoals huiswerkbegeleiding, wijkvoetbal en 'klussen in huis voor vrouwen'. Gids Kammyte is in de wijk opgegroeid. Zijn ouders kwamen in de jaren zeventig uit Marokko. "De groepen toeristen zijn vaak klein. Ik ken de buurt, de buurt kent mij, buurtgenoten vinden de aandacht niet erg." 31.182 bewoners heeft de Schilderswijk, met 110 na­ti­o­na­li­tei­ten We lopen langs het Jacob van Campenplein, waar Marokkaanse vrouwen op klapstoeltjes in de schaduw zitten. Kinderen spelen op het gras. Verderop staan statige neorenaissance huizen van Het Fort. Hier woont de Indonesische Wies van der Sar. Ze zet koekjes en groene thee neer voor de gasten. "Vraag maar", zegt ze. Ze woont hier zeventien jaar en vindt het leuk groepjes toeristen te woord te staan. Vaak krijgt ze de vraag hoe heftig het is in deze wijk. Lachend wijst ze naar haar soezende hond in het straatje en haar kat onder de tuinbank. "Als dit geen vrede is", zegt ze. "Al ben ik berucht om mijn roze bril." Initiatiefnemer Cohn protesteert. "Dat is niet het goede antwoord", zegt hij. "Toch is het waar", zegt van der Sar. "Onlangs werd aan de overkant nog ingebroken." De politie zit volgens haar in de haarvaten van de wijk. Maar er zijn wel degelijk serieuze problemen. De Schilderswijk is nog steeds één van de armste wijken van Nederland. De wijk kampt met jeugdwerkloosheid en criminaliteit. De 31.182 bewoners met meer dan 110 nationaliteiten wonen samen op een relatief klein oppervlak. Meer dan negentig procent van de bewoners is van allochtone afkomst. Enkele zomers geleden was de wijk het decor van IS-demonstranten. Na de dood van de Arubaan Mitch Henriquez in 2015 braken, na demonstraties tegen politiegeweld, rellen uit. Maar ook populistische politici gebruiken de wijk als podium om hun punt te maken. Initiatiefnemer Cohn wil zijn gasten niet de werkelijkheid onthouden, maar de multiculturele wijk vanuit de bewoners laten zien. Het imago is te eenzijdig, wil hij maar zeggen.

