Met een nieuwe regeling kunnen varkensboeren hun varkensrechten voortaan verkopen

De warme saneringsregeling varkenshouderij (SRV) heet-ie. De details zijn vandaag bekendgemaakt. Varkensboeren krijgen met de regeling de kans hun varkensrechten aan de overheid te verkopen en hun stallen te saneren. Het is bedoeld voor verouderde bedrijven die stank veroorzaken en die niet meer willen investeren in de stallen. De overheid wil zo de leefomgeving verbeteren en de varkenshouderij helpen te verduurzamen.

Er is zo’n 120 miljoen euro beschikbaar voor varkenshouders om te stoppen. Daarnaast is er 80 miljoen euro (waarvan de helft uit de sector zelf) voor bedrijven die juist willen innoveren. Het aantal varkensboeren daalt de komende jaren snel van zo’n 3500 naar ongeveer duizend in 2030, zo voorspelt de Rabobank in zijn Varkensstudie 2018. De grootste afname vindt binnen nu en vijf jaar plaats.

Vooral bedrijven die dicht tegen dorpskernen aanliggen, hebben nauwelijks tot geen mogelijkheid om door te boeren. “Ze mogen op deze plekken niet uitbreiden en de eisen voor geuroverlast worden steeds strenger”, weet Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Zij kunnen gebruik gaan maken van de warme sanering.

De sector is blij met de regeling. “Het is geen envelop met een gouden randje, maar het zorgt er wel voor dat boeren fatsoenlijk kunnen stoppen”, zegt Janssen. “Door de strengere regelgeving en wensen vanuit de samenleving is het steeds moeilijker een goede boterham te blijven verdienen.” De POV hoopt dat de warme sanering bijdraagt aan een positiever beeld van de sector. “Juist bedrijven die overlast veroorzaken verdwijnen. De stallen worden gesloopt zodat de omgeving niet verloedert en de agrarische bestemming gaat van het bedrijf af.”

Hoewel er rap minder bedrijven komen, daalt de varkensstapel vooralsnog nauwelijks. In 2018 werden er iets minder dan 12 miljoen varkens gehouden in Nederland. "Door de warme sanering zal de varkensstapel wel krimpen, omdat de rechten opgekocht worden door de overheid en van de markt verdwijnen", voorspelt Janssen. Hoeveel varkenshouders er uiteindelijk gebruik van zullen maken, blijft gissen. "Als er overtekend wordt, dan komen de bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken als eerste in aanmerking.”

Van varkensstal naar een welnessboerderij

Menno en Ineke van Ginkel (beiden 67) stopten in 2011 met hun varkenshouderij in Elburg om een wellnessboerderij te beginnen. Zij maakten gebruik van de oude ‘rood voor rood’ regeling. Daarmee is het voor boeren en tuinders mogelijk om nieuwe woningen in het landelijk gebied te bouwen. In ruil daarvoor moet onder meer een aanzienlijke oppervlakte aan schuren of kassen worden gesloopt.

De voormalige mestkelder is omgebouwd tot natuurlijke zwemvijver. Op allerlei manieren zijn de oude materialen van het varkensbedrijf hergebruikt in de Rijsgaardhoeve. De voormalige varkensboer vertelt trots over de bijzondere sauna's en massages die gasten hier kunnen ervaren. “Het is wel even wat anders ja. Nu staat bij ons de zorg en aandacht voor mensen centraal”, zegt Menno van Ginkel.

We waren niet meer heel 'piep' en wisten vrijwel niets over de wel­l­nessbran­che. Maar we wilden graag een nieuwe uitdaging aangaan.

Het echtpaar besloot in 2011 te stoppen met hun varkenshouderij. “We zaten met onze milieucirkel de gemeentelijke ontwikkelingen in de weg. De enige afweging die we konden maken, was verhuizen óf stoppen en iets totaal anders gaan doen. Gaan we links of rechtsaf? Daarbij spelen je leeftijd, wel of geen opvolger hebben en uiteraard financiële consequenties mee.”

Ze besloten op eigen terrein een wellness en bed & breakfast te beginnen. “We waren niet meer heel 'piep' en wisten vrijwel niets over de wellnessbranche. Maar we wilden graag een nieuwe uitdaging aangaan. De moderne varkenshouderijen lijken in bijna niks meer op de boerenbedrijven van vroeger. De nadruk ligt op efficiënt, grootschalig en zakelijk. Op ons nieuwe bedrijf wilde ik de sfeer van de boerderij van mijn opa en oma oproepen. Weg van de hectiek, waar rust energie geeft. Het was een enorme klus, maar de reacties van onze gasten bevestigen dat het is gelukt.”