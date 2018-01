Met een kus op de lippen benoemd tot eerste 'damesgeneraal'

Haar broer ging bij de marine en Anna Mae McCabe, die eind 1941 net een opleiding tot verpleegkundige had voltooid, meldde zich aan als ziekenverzorgster aan het front. Ergens in Europa, dacht ze. En met dat toekomstbeeld strak voor ogen doorliep het meisje uit het rurale Pennsylvania een training in Louisiana, dat haar toescheen als het heetste en stoffigste oord op aarde.

Hoe vals die inschatting was, ontdekte McCabe toen ze tot haar schrik naar India werd uitgezonden. De troepenverplaatsing duurde bijna twee maanden en het gevaar van een Japanse aanval loerde overal. Ze was doodsbang, maar die angst mengde zich op vreemde wijze met de opwinding die ze voelde. "Voor iemand die nog nooit eerder weg was geweest van huis", zei ze later, "was dit een avontuur".

Verpleegkunde was Anna Mae McCabes roeping. Als kind legde de dochter van twee heilsoldaten al verbanden aan rond de poten van de eettafel

T ropische ziekten Ze werd gestationeerd bij een primitief veldhospitaal aan het begin van de Ledoweg in Assam, die dwars door de jungle werd aangelegd om materieel en voorraden naar Burma en China te vervoeren. Malaria heerste alom, de staf werd geveld door een keur aan tropische ziekten, en de gewonden werden de operatiekamer binnengedragen met een pantser van aangekoekte klei rond hun lichamen dat idealiter moest worden afgebikt alvorens aan de noodprocedure te beginnen. McCabe moest bloedzuigers van haar huid branden en zich verweren tegen slangen: eentje had zich om haar klamboe gewikkeld, en een cobra school onder haar ziekenhuisbed toen ze was opgenomen met dysenterie. Dat bleek nog niets vergeleken bij het veldhospitaal in Incheon, dat ze aan het begin van de Korea Oorlog in 1950 opzette. In negen maanden tijd kwamen er meer dan 25.000 zieken en gewonden binnen, soms zevenhonderd per nacht. Stromend water was er niet en de medische voorraadkast was vrijwel leeg. In steenkoude operatiekamers werden de militairen in elkaar geknutseld of van ledematen ontdaan met wat de artsen maar voorhanden was. Verpleegkunde was Anna Mae McCabes roeping. Als kind legde de dochter van twee heilsoldaten verbanden aan rond de poten van de eettafel en ze bestudeerde gefascineerd de maatschappelijk zwakkeren die haar ouders noodden aan de dis. Haar grote liefde was echter de muziek. Ze speelde piano, orgel en hoorn en ambieerde eigenlijk het conservatorium - maar dat konden haar ouders niet betalen. Dus gaf ze samen met anderen, in haar schaarse vrije tijd, concerten aan de frontlinies om de bloedige oorlogsrealiteit draaglijker te maken.