Met een diploma telt de leerling van de praktijkschool volop mee

De bel gaat. Het is pauze op praktijkschool De Faam in Zaandam. Tientallen leerlingen verzamelen zich in de kantine. Mika (14) en Yolzal (15) staan achter de balie en verkopen een blikje chocolademelk aan een medescholier. Drie plastic muntjes kost het. Op De Faam betalen ze niet met echt geld, want ‘dat is nog een beetje spannend voor ze’, legt adjunct-directeur Koen Daamen uit.

Mika en Yolzal hebben de hele ochtend tosti’s en pizza’s gemaakt, een activiteit die deel uitmaakt van hun persoonlijke leertraject. Op de vraag of ze later ook kok zouden willen worden, luidt het antwoord volmondig ‘nee’. “Maar het is wel leuk”, zegt Yolzal. Koken is onderdeel van het pakket vaardigheden dat de leerlingen op deze praktijkschool leren. Zaken als babyverzorging, ramen lappen en kleren opvouwen horen daar ook bij.

Na de opleiding bij De Faam wil hij naar een ROC en een diploma helpt daarbij

Als het aan minister Slob van onderwijs ligt, krijgen leerlingen in het praktijkonderwijs voortaan een schooldiploma. Slob wil dat bij wet vastleggen, zo schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer.

Het praktijkonderwijs is ontworpen voor leerlingen die de reguliere middelbare school niet kunnen bijbenen. Door de leerlingen te belonen met een schooldiploma, denkt Slob, krijgen ze de erkenning die ze verdienen. Nu is er voor de bijna 30.000 leerlingen die in Nederland naar een praktijkschool gaan geen diploma-uitreiking. In plaats daarvan krijgen de scholieren een getuigschrift of een portfolio met certificaten mee.

In Zaandam werken ze als proef al zes jaar met schooldiploma’s, net als vijftien andere scholen in de regio Noord-Holland. Bovenbouwcoördinator en leerlingencoach Bianca Janssen is blij met het voorstel van de minister. Volgens haar leidt het ertoe dat leerlingen meer gestimuleerd worden om hun doel te bereiken. “Voorheen waren de leerlingen er erg bewust van dat zij geen diploma haalden, maar nu krijgen ze eindelijk erkenning.”

Tijdens de kookles maken de leerlingen onder meer pepernoten. © Olaf Kraak

In een lokaal vertelt Mehmet (15) dat hij graag de mbo-opleiding voor het beveiligingsteam van de marechaussee wil volgen. Na zijn opleiding bij De Faam wil hij doorstromen naar een ROC en een diploma helpt daarbij.

Maatwerk Elke leerling behaalt zijn eigen ­certificaten, naar gelang zijn interesse en talent. Praktijkonderwijs is dus vooral maatwerk. Het schooldiploma is gekoppeld aan het persoonlijke ­portfolio van iedere scholier. Het is daarom niet vergelijkbaar met een regulier diploma, zoals op het vmbo. Daarvoor zijn de niveauverschillen tussen de leerlingen te groot. Voor zowel de leerlingen als docenten in Zaandam betekent de landelijke invoering van schooldiploma’s op praktijkscholen veel. Oud-leerling Jessica Oliveira (18) is trots op het diploma dat ze heeft behaald bij De Faam. Inmiddels doet ze een vervolgopleiding en helpt ze als stagiaire bij de sportlessen op haar oude school. Het diploma heeft haar een steuntje gegeven. “Heel tof en ik kan er veel meer mee.”

