Met een dik pak sneeuw is skiën op borstels net echt

“Weet je wanneer je snel gaat op onze baan? In een regenbui met wat groene zeep.” Een beetje sneeuw is natuurlijk leuk, zegt skileraar Arjen Deenik aan de bar van Skicentrum Hoofddorp. “Maar met zeep ga je pas echt als een speer.”

Buiten begint het langzaam harder te sneeuwen. Fietsers krommen hun rug en knijpen hun ogen tot spleetjes, autobanden malen de sneeuw tot modder. De stoepen zijn bedekt door sneeuw, maar op de skibaan – die bestaat uit ruitvormige borstels – ligt nog maar een dun laagje. De meeste vlokken landen tussen de ruiten.

Skiën met zeep en regen gaat lekker, maar zo’n pak sneeuw is toch

wel het allerbeste Arjen Deenik, skileraar

Groene zeep past wel bij de borstelbaan. Deenik: “De mat wordt gemaakt in een fabriek voor afwasborstels, ergens in het Oostblok.” Het klinkt een beetje knullig, maar het werkt goed. “Het is iets moeilijker om hier te skiën dan in sneeuw. Als je daarna naar de bergen gaat, kun je zo een gemiddelde piste af.”

Wie denkt dat skiliefhebbers bij de eerste vlokken sneeuw naar de baan snellen, heeft het mis. De baan is nog leeg, de sneeuw onbetreden. “Deze baan is 22 meter hoog. Dat lijkt aardig wat, maar een ervaren skiër is in tien seconden beneden. Hier komen vooral mensen die willen leren skiën of die aan hun techniek werken.”

Ondertussen vormt zich toch een aardige laag sneeuw op de baan en stromen de app’jes van andere skileraren binnen. “Ik kom een uurtje eerder!” “Laat nog wel wat sneeuw voor mij liggen!”

Maar Deenik is ze voor. “Je wilt de first track, als eerste in verse sneeuw skiën.” Als hij op de baan staat, begint hij te grijnzen. “Het gaat nu wel kriebelen.”

Collega-skileraar Daan Koelemij steekt zijn tong uit en vangt een paar vlokken op, terwijl hij zich door de kabelbaan naar de top laat trekken. “Nu voelt het bijna echt!”

Sneeuwbal De twee skiën synchroon naar beneden. Halverwege de baan vliegen ze een stukje door de lucht. Beneden bekogelt Koelemij Deenik met een sneeuwbal. “Het is plaksneeuw”, zegt Koelemij. Sneeuw waarmee je makkelijk een stevige sneeuwbal maakt, is geen goede skisneeuw, legt Deenik uit. “Droge sneeuw, die uit elkaar valt in je handschoen, is het beste. Dat glijdt beter.” Het sneeuwt nu zo hard dat de gaten tussen de ruitvormige borstels bijna gevuld zijn. “Skiën met zeep en regen gaat lekker, maar zo’n dik pak is toch wel het allerbeste”, zegt Deenik. “En zeker het leukste.” Maar hij heeft pech: hij moet straks lesgeven op de binnenbaan. Waarom zou een skiliefhebber bij de eerste, en misschien wel de enige sneeuw in eigen land binnen willen skiën op een lopende band? “Je skiet voor een grote spiegel, dus je kan goed op je houding letten. Sommige mensen krijgen daarom toch liever binnen les. Helaas voor mij.”

