Met dik 20 miljoen euro ziet de baas van Shell zijn beloning fors groeien, net als collega-topmannen

Voor de bestuursvoorzitters van 23 grote, aan de Amsterdamse beurs genoteerde ondernemingen, was 2018 financieel gezien een prettig jaar. Hun inkomsten lagen flink hoger dan in 2017. Ben van Beurden, bestuursvoorzitter van Shell, spande de kroon met zijn bezoldiging van 20,1 miljoen euro. Hij werd gevolgd door Nancy McKinstry, topvrouw van Wolters Kluwer, met 13,6 miljoen.

Daarna volgen Unilevers Paul Polman met 11,2 miljoen en het duo Dick Boer/Frans Muller van Ahold met 10,9 miljoen euro – Muller volgde Boer in 2018 op. Vergeleken met hen verdienden Kees van Dijkhuizen (ABN Amro) en Jos Baeten (verzekeraar ASR) bescheiden bedragen: beiden 1 miljoen in 2018.

De 23 bedrijven maken allen deel uit van de AEX-index, de toonaangevende index van de Amsterdamse beurs. Van twee andere AEX-fondsen (Galapagos en Altice Europe) zijn de gegevens over de bestuurdersbeloningen nog niet bekend. De cijfers zijn afkomstig van het in Amsterdam gevestigde bedrijf CGLytics, dat allerhande data verzamelt over beursgenoteerde bedrijven.

Volgens de eerste methode (de gerealiseerde beloning) incasseerden de bestuursvoorzitters van de 23 AEX-fondsen 5,5 miljoen euro: 10 procent meer dan in 2017. Volgens de tweede methode beurden zij 4,8 miljoen, tegen 4,9 miljoen in 2017. Opvallend is dat de aandeelhouderswaarde (koerswinst plus dividend) waarvoor de 23 bedrijven zorgden, in 2018 10 procent lager was dan in 2017.

De hoogte van de beloning kan op twee manieren worden berekend. Bij bovenstaande bedragen is de bonus meegerekend die bestuurders daadwerkelijk hebben ontvangen. Bij de andere manier van rekenen wordt gekeken naar de waarde van de aandelen op het moment dat die aan de bestuurder zijn beloofd. Op dat moment is het nog niet zeker of de topman zijn bonus wel krijgt.

De bezoldiging van bedrijfsbestuurders bestaat meestal uit drie delen: een basissalaris, een kortetermijn­bonus en een langetermijnbonus. Die laatste krijgen de bestuurders (in zijn geheel of gedeeltelijk) als hun bedrijf aan bepaalde doelen voldoet. De bonus wordt meestal uitgekeerd in de vorm van aandelen.

Commotie

CGLytics keek ook naar de gerealiseerde beloningen in de periode 2016-2018. In die drie jaar inde McKinstry het meest: 42,3 miljoen euro. McKinstry leidt Wolters Kluwer al sinds 2003 en om de zoveel jaar is er commotie over haar beloning. De raad van commissarissen van de uitgever van (vooral) juridische publicaties trekt zich daar niets of weinig van aan. Ook Erik Engström (Relx, voorheen: Reed Elsevier; 36,3 miljoen), Ben van Beurden (Shell, 32,4 miljoen) en Jean-François van Boxmeer (Heineken, 30 miljoen) beurden in die drie jaar flink. Gemiddeld verdienden zij 10 miljoen of meer per jaar. Paul Polman zit daar met gemiddeld 9,7 miljoen net onder.

Erik Engstsröm van Relx kreeg in de periode 2016-2018 een beloning van 36,3 miljoen euro. © -

Aandeelhouders hebben over de resultaten van Wolters Kluwer overigens weinig te klagen. Aandelen Wolters Kluwer leverden tussen 2016 en eind 2018 een rendement (koerswinst plus dividend) op van 78 procent. Alleen bij staalfabrikant Arcelor Mittal was dat rendement hoger (101 procent). Bij Shell bedroeg dat 48 procent, bij Relx 46 procent.

De bonussen die bedrijfsbestuurders krijgen, zijn doorgaans veel hoger dan hun basissalarissen. De internationale trend is dat het aandeel van de langetermijnbonussen binnen de totale bezoldiging steeds groter wordt.

In Nederland ligt dat wat anders: CGLytics becijferde dat het aandeel van het vaste salaris van de topman of topvrouw binnen de totale beloning tussen 2011 en 2018 gemiddeld genomen wat steeg. Dat komt vooral door regelgeving na de financiële crisis. ABN Amro werd overgenomen door de staat en sindsdien zijn bonussen daar taboe. Bij ING en ASR, die staatssteun kregen, zijn ze wettelijk beperkt. De basissalarissen van de ASR- en ING-bestuurders stegen in die periode wel.