Met 100 uur werkstraf voor de demonstrant die Baudet bedreigde, wil de rechter een voorbeeld stellen

“Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf”, riep Mila van den B. (21) een maand geleden tijdens een demonstratie tegen racisme. Ze werd gefilmd, Baudet deed aangifte en het Openbaar Ministerie eiste 180 uur taakstraf tegen haar, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De demonstrante zei dat de leus ludiek was bedoeld en dat ze nimmer de intentie had Baudet te bedreigen. Ze heeft spijt.

De rechter in Amsterdam geeft de aanklager gelijk. De Nijmeegse heeft met haar uitspraak de voorman van Forum voor Democratie bedreigd en is bovendien schuldig aan opruiing: anderen oproepen om geweld te gebruiken.

Pim Fortuyn

Als activiste had ze volgens de rechtbank kunnen weten dat een bedreiging daags na de overwinning van Baudet bij de provinciale verkiezingen de associatie met Pim Fortuyn zou oproepen. Hij werd in 2002 vermoord op het moment dat hij hoog in de peilingen stond. Met haar gedrag verspeelde ze haar recht op vrije meningsuiting, zegt de rechter, die met het vonnis ook de samenleving duidelijk wil maken dat niet alles zomaar kan worden gezegd.

De Amsterdamse rechter zegt dat taakstraffen gebruikelijk zijn voor dit soort bedreigingen. Hij verwijst daarbij naar de man die vorig jaar een taakstraf van zestig uur kreeg, nadat hij op Facebook had opgeroepen om politica en presentatrice Sylvana Simons ‘af te schieten’.

Deze vrouw krijgt een zwaardere straf, omdat de rechter een in het openbaar geuite bedreiging ernstiger vindt dan een dreigement op internet. Haar advocaat geeft geen commentaar, ook niet over een mogelijk hoger beroep.

Elf jaar geleden wilde het Openbaar Ministerie een man vervolgen, die in verschillende steden een foto van Geert Wilders had neergezet naast gedenklichtjes. Onvoldoende bewijs voor een echte doodsbedreiging, oordeelden rechters tot aan de Hoge Raad toe.