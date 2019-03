Menstruatie-armoe in het VK: één op de tien meisjes heeft geen geld om tampons te kopen

Ze vertelde dat ze het probleem vaak oploste door een sok of een papieren zakdoekje te gebruiken. "En ik draag altijd een oude broek als ik ongesteld ben. Dan is het minder erg als het lekt." Ze legt ook uit dat ze nauwelijks buiten komt tijdens haar menstruatie. Onderzoek leerde dat Tricia bepaald niet alleen staat.

In Groot-Brittannië blijkt één op de tien meisjes (tussen de 14 en 21 jaar) onvoldoende geld te hebben om maandverband of tampons te kopen. Menstruatie-armoede wordt het al genoemd. Period poverty. Vooral scholen merken dat het probleem steeds groter wordt. Meer en meer meisjes verschijnen tijdens hun ongesteldheid niet meer in de klas, uit angst en uit schaamte voor wat ze kan overkomen als ze geen tampon dragen.

14 miljoen Britten, bijna een kwart van de bevolking, leeft op of onder de armoedegrens

In veel gevallen voelen leraren of leraressen zich genoodzaakt materiaal aan te schaffen voor hun leerlingen, om in elk geval te zorgen dat de meisjes naar school komen. De 19-jarige Amika George besloot dat de overheid niet langer vanaf de zijlijn kon toekijken. "Ik was in shock toen ik me realiseerde dat zo veel meisjes niet genoeg geld hebben om dit te kunnen kopen", zei ze tegen CNN. De actie van George haalde veel internationale media. Haar online petitie kreeg binnen een paar weken 165 duizend handtekeningen, waarmee ze een debat wist af te dwingen in het Lagerhuis.

Daarnaast kwamen er in januari duizenden mensen af op een mede door haar georganiseerde demonstratie voor het parlement in Westminster. Haar actie had succes. Enkele weken geleden maakte minister van financiën Philip Hammond bekend dat de regering gratis tampons en maandverband gaat verstrekken op middelbare scholen in Engeland. "Dit is een geweldige eerste stap", reageerde George opgetogen, die wel hoopt dat de maatregel in de toekomst ook voor basisscholen geldt. "Voor sommige meisjes begint de ongesteldheid al op hun achtste. Die hebben niet zoveel aan de aankondiging van de minister."

Het laat zien dat armoede, zeker onder minderjarigen, in Groot-Brittannië een groot probleem is. 14 miljoen Britten, bijna een kwart van de bevolking, leeft op of onder de armoedegrens. Die grens is bij de Britten vastgesteld op een besteedbaar inkomen van rond de vier euro per dag. Onder die 14 miljoen Britten bevinden zich 4,5 miljoen kinderen.

