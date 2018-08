Mensenrechtenclubs boos om uitzetting Afghaans gezin

Voorheen weigerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen soms, omdat delen van Afghanistan relatief veilig zijn, bijvoorbeeld de hoofdstad Kabul. In juli schreef Harbers aan de Tweede Kamer dat hij aan deze praktijk een einde wilde maken.

Toch is zaterdag opnieuw een gezin met een minderjarige uitgezet, naar Kabul. Voor zover valt na te gaan is dat voor het eerst sinds de beleidswijziging. Twaalf mensenrechtenclubs, waaronder Vluchtelingenwerk, Defence for Children en Amnesty International reageerden daarom met een brief waarin staat dat de beleidsaanpassing van Harbers ‘een papieren werkelijkheid’ is.

Bij de beoordeling van een asielaanvraag wordt eerst gekeken of het gezin vervolging te vrezen heeft

Niemand terug naar Afghanistan Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt niet afgeweken van de nieuwe beleidslijn. “Bij de beoordeling van een asielaanvraag wordt eerst gekeken of het gezin vervolging te vrezen heeft. Indien dit niet het geval is, zal geen verblijfsvergunning worden verleend en is terugkeer aan de orde.” En dat geldt voor het zaterdag uitgezette gezin, aldus de woordvoerder. De mensenrechtenorganisaties vinden dat geen enkele Afghaanse asielzoeker kan worden teruggestuurd. Zij verwijzen naar de recent verschenen Global Peace Index, waarin Afghanistan na Syrië als het meest gevaarlijke land ter wereld eindigde. Nederland telt volgens Vluchtelingenwerk ongeveer 3000 Afghanen zonder verblijfsvergunning.

