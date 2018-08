Mensen vinden mij te mager. Hoe reageer ik op commentaar op mijn figuur?

Beste Niet dik genoeg,

Mensen zouden zich te allen tijde moeten onthouden van commentaar op elkaars uiterlijk. Zeker het soort passief-agressieve opmerkingen waar u last van hebt is buitengewoon ongepast. Het weerwoord dat uw vriend suggereert is inderdaad een beetje cru, maar in de categorie lik-op-stuk replieken wel weer grappig. U zou het ook kunnen proberen met een vraag om opheldering: ‘Probeer je me nu een compliment te geven?’ Of quasi boetvaardig: ‘Het spijt me dat ik niet aan je norm voldoe.’

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Eerdere afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.