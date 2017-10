Mensen gaan hamsteren, en ik kan niet zomaar weg uit de Koerdische regio

Want ik woon in de Koerdische regio van Irak, dat slachtoffer is van strafmaatregelen van de centrale regering in Bagdad en de buurlanden Iran en Turkije – nu hier al bijgenaamd ‘de bende van drie’. Want de Koerden hielden vorige maand een referendum over onafhankelijkheid, ondanks waarschuwingen van die drie en vrijwel de hele rest van de wereld om dat uit- en zelfs af te stellen. De oorlog tegen de terreurgroep IS is immers nog niet afgerond, en de stemming zou de samenwerking tussen de Koerden en Bagdad kunnen torpederen.

En niet alleen de samenwerking. Het gevaar is dat de troepen die allebei met Amerikaanse wapens zijn opgetuigd voor die strijd, elkaar bedreigen. De Iraakse premier Abadi liet op Twitter weten dat hij alleen de eenheid van Irak wil bewaren: #Iraqi forces will not wage war against #Kurdish people, Our duty is to preserve the unity of #Iraq.

Maar maandag was dat gevaar opeens reëel, toen Iraakse troepen de oliestad Kirkuk binnentrokken. Tot ieders verbazing verliep de overname echter bijna zonder geweld, want de commandanten van de Koerdische troepen hadden de opdracht gekregen zich terug te trekken. Een enkeling negeerde de opdracht, met tientallen doden tot gevolg. Er was een deal gesloten tussen de Koerden en Bagdad, maar op dat moment was dat nog niet duidelijk.

Oorlog, en opnieuw op een uur rijden van mijn deur

Oorlog, en opnieuw op een uur rijden van mijn deur, net als ruim drie jaar geleden toen de islamitische terreurgroep IS tot vlakbij Erbil kwam. Ik herken het gevoel van onrust, de onmogelijkheid om je ergens anders op te concentreren dan het nieuws, de verwoede pogingen om te doorzien wat er gebeurt. Er is maar een manier: theedrinken met Koerdische bekenden en erover praten.

Er zijn weinig gesprekken mogelijk die niet over de situatie gaan. En niet alleen over het feit dat Koerdistan in twee dagen alle betwiste gebieden heeft moeten teruggeven aan Irak die het sinds 2005 had weten binnen te sprokkelen. En het gevolg daarvan voor de Koerdische onafhankelijkheidsdroom.

Ook over hoe andere strafmaatregelen ons persoonlijk raken. Zoals het verbod van Bagdad op internationale vluchten naar Erbil en de tweede Koerdische stad Sulaymaniya. Voor mij en andere expats heeft dat tot gevolg dat we in feite opgesloten zitten, en zelfs al is het niet helemaal waar, dan voelt het wel zo. Ik word onrustig van het besef dat ik niet even naar Nederland kan wippen of naar mijn schrijfhuis in Athene. Vertrekken gaat nog wel – binnenlandse vluchten zijn er nog, dus vlieg je via Bagdad Irak uit - maar terugkomen niet. Want onze Koerdische verblijfsvergunningen worden niet geaccepteerd in Bagdad, en een visum bemachtigen kost meer tijd dan je lief is.

Gestrand Ik heb kennissen die gestrand zijn in het buitenland, omdat ook de andere optie van inreizen via de Turkse landsgrens voor hen geen oplossing biedt (bijvoorbeeld omdat ze Amerikaans zijn, of als journalist onaardig over de Turkse president Erdogan hebben geschreven). Dat is de oude route, van vóór Erbil een echt vliegveld kreeg, die niet alleen veel tijd kost maar ook onzekerheid brengt vanwege de anti-Koerdische stemming in het buurland en de dreiging dat de grens dichtgaat. Want Erdogan heeft tijdens zijn scheldkanonnades gedreigd met sluiting. Gebeurt dat, dan krijgen we vrijwel onmiddellijk voedseltekorten. Nu merk ik al dat de prijzen aan het stijgen zijn – misschien als gevolg van het hamsteren: ik zie bijvoorbeeld mensen met supermarktkarren vol toiletpapier. Maar toch eerder als gevolg van ondernemers die anticiperend op de sluiting hun verdiensten wat verhogen. De vliegveldsluiting heeft gevolgen voor ziekenhuizen, die artsen te gast hadden. Voor zakenlieden die niet meer binnenkomen. Voor patiënten niet die meer naar het buitenland kunnen, onder wie veel gewonde peshmerga’s. Voor hulpverleners die de bijna twee miljoen ontheemden en vluchtelingen in Iraaks Koerdistan bijstaan. Voor toeristen – de rondreis die ik voor een Duits reisbureau zou leiden wordt geschrapt, de Nederlandse houden we nog even open. Voor gastdocenten en -arbeiders: ook mijn Filippijnse schoonmaakster kan niet weg. Ervaringen bij het uitreizen via Bagdad - boetes van 500 dollar, lange wachttijden en veel onzekerheid - verschijnen op Facebook. Ik verander dagelijks van gedachten of ik wel of niet de bruiloft van mijn neef in Maastricht zal bijwonen. Bagdad kondigt arrestatiebevelen aan voor de leden van de Koerdische kiescommissie die het referendum organiseerde. Iran sluit de grenzen voor de uitvoer van benzine, en in de oostelijke regio’s vormen zich lange rijen voor de benzinepompen. Turkije dreigt de pijpleiding te sluiten waarmee Koerdische olie naar Turkse havens en internationale afnemers gaat. Iedere dag is er nieuws, zijn er nieuwe bedreigingen, worden nieuwe maatregelen aangekondigd.