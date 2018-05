Meneer H. was zijn leven lang op de vlucht gebleven voor de nazi's

Hij had drie jaar ondergedoken gezeten en na de oorlog ging hij in 1946 naar New York om daar te studeren. Ik zei: 'New York? 1946? Wow! Wat moet je het daar geweldig gehad hebben, oorlog voorbij, bruisende wereldstad, leuke vrouwen, swingende muziek, eindelijk bevrijd, jippie!' Hij keek me onbegrijpend aan: 'Nou, dat niet zo eigenlijk. Ik ben mijn hele leven op de vlucht gebleven voor Hitler.'

Een van de ergste aspecten van de oorlog was kennelijk dat hij nooit ophield. Hoe kon je het gebeurde van je afzetten, als je vader, moeder, broer, zus, oom, buurman, klasgenoot of vriendin vermoord was, of zelfs allemaal vermoord waren.

Meneer H. vertrouwde niets of niemand behalve zijn miljoenen en enkele adressen waarvan een in Zwitserland

Dat bleek ook uit het leven van meneer S. Hij was een erg alleenstaande Joodse leraar economie. Zijn eveneens alleenstaande zuster was in ons verpleeghuis opgenomen wegens dementie. Ik sprak vaak met hem. Een goedlachse maar volkomen ondoorgrondelijke man. Altijd in hetzelfde sjofele pak, kaal, pezig, zwarte hoornen bril en nogal afwerend in contact. Hij wilde nooit iets kwijt over zijn ouders. Van zijn zus wist ik dat hij tijdens de oorlog was ondergedoken in Brabant. Hij bezocht haar twee keer per week als hij in Nederland was.

Verontrustende symptomen Tijdens een van de Elfstedenwinters die we toen hadden ging het mis met hem. Hij belde mij vanuit zijn flat in de stad en onder het mom van belangstelling voor zijn zus, kreeg ik allerlei verontrustende symptomen te horen waar hij mee kampte. Ik zei dat hij meteen naar zijn huisarts moest gaan, of die moest laten komen. Maar hij had geen huisarts. Hij bleek zelfs helemaal niet verzekerd te zijn. Weggegooid geld, vond hij. Ik bood aan zelf naar hem toe te komen om uit te zoeken wat er met hem aan de hand was. Hij verbood het mij en zei dat hij niet open zou doen. Toch hielden we zo'n beetje om de twee à drie dagen contact per telefoon en hij bleef dat goedvinden of waarderen misschien. Hij vertelde me dat hij ontdekte dat het helemaal fout met hem zat bij het invullen van zijn belastingaangifte. Het lukte niet. Hij overzag zijn financiële situatie niet meer. Dit ging enkele weken zo door en ik wees hem erop dat dit tot zijn dood zou leiden. Dat vond hij best. Ik zei hem dat hij een ziekenhuisopname moest voorkomen door een verklaring op te stellen en die op een makkelijke vindplek in huis neer te leggen. Toch is een ziekenhuisopname precies wat gebeurde. Buurvrouw zag dat de krant uit zijn deur bleef steken en sloeg alarm. Hij werd naar de eerste hulp van een ziekenhuis getransporteerd waar hij mijn naam noemde tegen de internist. Hij weigerde ziekenhuisopname en kwam dus toch nog bij ons terecht. Hij was uitgeput en zag er vreselijk uit door uitdroging en bloedarmoede. Hij wilde niets, ook geen pijnstilling of iets verzachtends. We hielden ons daar aan. Ik kreeg nauwelijks contact met hem, hij was zo verschrikkelijk ziek. Hij overleed na tien dagen.