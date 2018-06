Melkveehouder Frank Post: Boeren zijn het gevoel voor de markt kwijtgeraakt

Als student was ik weleens jaloers op al die snelle jongens die veel geld verdienden in het bedrijfsleven", weet Frank Post nog. Die jaloezie is allang verdwenen. Post (41) runt samen met zijn vrouw Ilona (38) nu zo'n 20 jaar een prachtige melkveehouderij in het Drentse Nieuweroord. Met 140 koeien en een flink stuk grond is hij heel gelukkig. En, niet onbelangrijk: hij boert prima.

"Boeren zijn niet zielig", zegt Post als we aan de keukentafel zijn gaan zitten. "Maar wat ze elkaar en zichzelf aandoen, dat is wél zielig." En dat komt volgens hem omdat ze te lang vasthouden aan bestaande structuren. Noem het behoudend. Conservatief. "Ik betrap mezelf er ook weleens op dat ik te weinig zicht heb op de markt."

Een belangrijke reden dat melkveehouders niet zo snel geneigd zijn mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen in markt en maatschappij, is volgens Post het systeem van coöperaties. "De coöperaties hebben ons veel gebracht: je bent als boer verzekerd van melkafname, je hoeft je niet druk te maken over debiteurenbeheer, marketing en productinnovaties, je hoeft 'alleen maar' te focussen op de melkproductie. Kortom: de coöperatie regelt het allemaal wel. Maar door de FrieslandCampina's van deze wereld zijn we het gevoel voor de markt wel wat kwijtgeraakt."

Dat moet volgens Post vlot veranderen omdat de rest van de maatschappij immers ook verandert. Die vraagt sinds de jaren negentig om een gezondere en veel duurzamere manier van boeren. "De eerste reactie van de landbouw daarop is afwijzend. Inmiddels zie je dat boeren het belang van verduurzaming niet meer ontkennen, dat ze zich ervan bewust zijn invloed te hebben op hun leefomgeving. Maar toch nemen ze vaak nog de verkeerde afslag naar groei, naar groter worden. Nederland is te klein voor de ambitie van melkveehoudend Nederland. Ja, er is groei nodig om het verlies van inflatie op te vangen maar voor nog meer dieren in Nederland is politiek en maatschappelijk geen draagvlak."

Dat een boer op zeker moment voor zo'n afslag komt te staan, begrijpt Post wel. Bij iedere boer is de stal een keer aan vervanging toe en als je dan toch een nieuwe bouwt, dan bouw je die groter. Om ook in de toekomst de inflatie op te kunnen vangen. Groei kan verleidelijk zijn, zeker als het economisch wat oplevert. Hij wijst naar de buren: "Als daar een grote stal wordt gebouwd, denk je, potverdorie, dat wil ik ook". Maar of de voortdurende ratrace naar schaalvergroting nodig is, betwijfelt Post.

Tijden veranderen

Grond is met zo'n 60.000 euro per hectare bovendien duur en de fosfaatrechten (8000 euro per koe) kunnen ook flink oplopen naarmate je meer dieren hebt. Die kosten maken dat schaalvergroting volgens hem te weinig oplevert. Plus: de tijden veranderen nu eenmaal. "De tijd dat je boer móest worden is voorbij. Mijn vader móest boer worden, er was geen keus. Nu is boer worden wel een keuze." Voor een groot deel dan. Post denkt dat een succesvol boerenbestaan van drie factoren afhangt, te beginnen met het meest basale: "Waar stond je wieg? Staat jouw wieg op een grote boerderij, dan heb je een betere economische uitgangspositie." Het tweede punt is vakmanschap. Hoe goed ben je? Hoeveel talent bezit je? "Bij sommige melkveehouders gaat 10 procent van de kalfjes dood. Wij blijven consequent onder de 5 procent. Dat heeft te maken met vakmanschap." Tot slot heeft 'goed boeren' te maken met de strategie. Ondernemen, bedrijfsvoering. Post: "Welke investeringen doe ik op welk moment? En hoeveel investeer ik?"

Afkomst, vakmanschap, keuzes; een mens moet een hoop 'mee' hebben en leren, wil hij een goede landbouwer zijn. Dan zijn er ook nog allerlei milieuregels van hogerhand waar de boer zich aan moet houden en die hem geld kosten. Dat is toch geen doen? Hoe kun je als boer een fatsoenlijk bedrijf draaiende houden als dat er ook nog allemaal bij komt? "Ik denk inderdaad weleens: we krijgen wel heel veel regels over ons heen. Investeren in een betere leefomgeving brengt flinke kosten met zich mee. Wil je in Nederland een goede ondernemer zijn, dan hoort belasting betalen daar ook bij. Wat helpt het mij om ertegenin te gaan? Het belemmert alleen maar mijn werkplezier."

© Hanne van der Woude

Volgens Post kun je als melkveehouder een prima bestaan hebben. En dat kan wat hem betreft zonder subsidie. "Er wordt gezegd: boeren zijn subsidietrekkers. Nou, dat is dus ook zo. Wel zijn de agrarische markten sinds de eeuwwisseling minder afgeschermd. Dit zorgt voor veel meer schommeling in prijzen. Tussen ons beste en slechtste jaar zit 200.000 euro verschil in melkopbrengst."