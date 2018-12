Meisje overtreft schooladvies van juf of meester vaker dan jongen

Meisjes doen het op de middelbare school vaker dan jongens beter dan hun juf of meester in groep 8 had ingeschat. Ongeveer 16 procent van de meisjes zat vorig schooljaar op een hoger niveau dan het definitieve schooladvies dat ze in groep 8 hadden gekregen. Bij jongens was dat 10 procent, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag in de Jeugdmonitor publiceert. Zo had ongeveer een op de vijf meisjes in vwo-3 oorspronkelijk een lager schooladvies gekregen.

Andersom geldt het ook. Jongens doen het juist vaker dan meisjes slechter dan het advies in groep 8. Zo’n 14 procent van de jongens is na drie jaar naar een lager niveau gegaan. Bij meisjes geldt dat voor iets minder dan 9 procent.

Voor meisjes valt de eindtoets vaker dan voor jongens gunstiger uit dan het advies dat zij eerder van de leerkracht kregen

Het CBS volgde de schoolprestaties van leerlingen die in 2014/15 in het laatste jaar van de basisschool zaten. Basisscholen zijn sinds dat jaar ­verplicht om leerlingen uit groep 8 een advies voor de middelbare school te geven op basis van de inschatting van de docent. Na het advies van de ­leraar volgt iets later nog steeds een verplichte eindtoets die de kennis van taal en rekenen meet. Bij kinderen die op hun eindtoets hoger scoren dan het advies van de leerkracht, kan het niveau vervolgens naar boven worden bijgesteld. Naar beneden bijstellen mag niet.

Achterliggende gedachte De achterliggende gedachte van deze aanpak is dat leraren hun leer­lingen over een langere periode ­volgen en hierdoor goed in staat zijn om de capaciteiten kundig te beoordelen. Voor meisjes valt de eindtoets vaker dan voor jongens gunstiger uit dan het advies dat zij eerder van de leerkracht kregen, stelt het CBS vast. Toch werden de schooladviezen voor meisjes niet veel vaker bijgesteld dan voor jongens. Vorig jaar kwamen ongeveer 60.000 leerlingen na de uitslag van de eindtoets in aanmerking voor een bijstelling naar boven van het oorspronkelijke leerkrachtadvies, zo blijkt uit eerder uitgebrachte cijfers. Bij 13.000 leerlingen gebeurde dat ook daadwerkelijk. Bij 7,2 procent van de meisjes en 6,6 procent van de jongens volgde een aanpassing. Nog niet zo lang geleden concludeerde het CBS al dat basisschool­docenten kinderen uit armere gezinnen minder hoog aanslaan. Docenten geven kinderen uit armere families vaker een vmbo-schooladvies dan rijkere leeftijdgenoten.

