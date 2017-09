Meer sociale zekerheid in Duitsland, in plaats van werk, werk en nog eens werk

Te veel geld. Dat is een luxe waar Duitsland mee kampt. De komende vier jaar heeft het land een begrotingsoverschot van totaal 55 miljard euro. Bij elke nieuwe berekening groeit dat bedrag. De Duitse economie is een hogesnelheidstrein die steeds weer harder rijdt dan verwacht. Over de besteding van dat soort bedragen gaan de verkiezingscampagnes in Duitsland.

Zo lijkt het alsof Duitsland geen echte problemen meer kent. Maar dat is gezichtsbedrog: armoede en werkloosheid spelen een grote rol. Beieren daarentegen doet het fantastisch met slechts 2,5 procent werkloosheid. Maar veel deelstaten vergaat het veel slechter. Zo schommelt de werkloosheid in Berlijn nog steeds rond de tien procent. Een baantje hebben, betekent nog niet dat iemand geen beroep doet op aanvullende bijstand.

Door het beleid van de vorige bondskanselier, Gerhard Schröder van de SPD, is Duitsland van de arme man van Europa met een grote werkloosheid in 2005 omgetoverd in het economische wonder van nu. Hij kortte de duur van de Duitse WW, verlaagde de bijstandsuitkering en creëerde mini-jobs voor een paar euro per uur. Naast veel banen ontstond er zo een klasse van werkende armen in Duitsland.

Nu de economie op stoom is, ligt het 'Jobwunder' van Schröder onder het vergrootglas. Zeker gezien dat enorme overschot. Naast het verkiezingsthema vluchtelingen staat de arbeidsmarkt van 2025 centraal dit jaar.

Digitale inhaalslag

Martin Schulz van de SPD doet al maanden pogingen om de sociale zekerheid bij de kiezer op de mentale agenda te zetten. Hij wil het overschot besteden aan meer en beter onderwijs, een langere WW-uitkering voor 50-plussers (van twee naar vier jaar) en een gegarandeerd pensioen, als percentage van het gemiddelde loon. Kortom een verbeterde sociale rechtvaardigheid door herverdeling.

Angela Merkel wil naar volledige werkgelegenheid met haar Arbeidsmarktagenda 2025. Volledig betekent circa drie procent werkloosheid, zoals in de jaren zeventig. Het antwoord van de CDU/CSU aan de SPD is dan ook: werk, werk, werk. De christen-democraten verwijten Schulz werklozen langer in een uitkering te willen houden en daarmee geld te verkwisten. CSU roept dat de SPD het vervroegd pensioen weer wil invoeren met een langere werkloosheidsuitkering voor 50-plussers.

De huidige bondskanselier wil een derde of meer van het begrotingsoverschot teruggeven in de vorm van belastingverlaging. De vraag is aan wie: bedrijfsleven of burgers? De SPD ziet niets in belastingverlaging, wel in een eerlijker verdeling van de belastingafdrachten.

Zo staat de Arbeidsmarktagenda 2025 weer centraal voor beide grote partijen, waarvan één van de twee de kanselier zal leveren. Alleen Merkel durft een ander heikel punt in die toekomstige arbeidsmarkt aan te snijden: de digitalisering.

Want het klinkt misschien wonderlijk, maar Duitsland is nog lang niet zo ver met de digitalisering van de economie en dus de arbeidsmarkt als Nederland. Het land is voor een belangrijk deel nog steeds een cash economie, pinbetalingen vormen slechts een klein deel van alle transacties. Het internetsignaal is op vele plekken verre van optimaal. Duitsland loopt met deze ontwikkelingen achter op Nederland. Op zich is dat niet heel schadelijk voor de economie geweest, maar er zit wel een onvermijdelijke inhaalslag aan te komen.

Merkel voelt dat goed aan en omarmt de digitalisering van de economie en de robotisering. Ze bestrijdt dat deze ontwikkelingen arbeidsplaatsen gaan kosten. Maar de Duitse bevolking denkt daar heel anders over, zo blijkt uit de Toekomstmonitor IV van het ministerie van onderwijs en onderzoek van maart dit jaar. Een paar kerncijfers geven de stand van het land weer. Zestig procent van de Duitsers vreest dat door de digitalisering van de economie veel banen verloren gaan. En 84 procent verwacht een grotere inkomenskloof in het land. Angela Merkel heeft van al die onzekere gevoelens weinig last en ziet eerder kansen, die ze overigens niet echt toelicht. De SPD verwijt haar een angstcultuur aan te wakkeren onder de beroepsbevolking.