Meer personeel en betere dagbesteding: Verpleeghuizen mogen aan de slag met hun verbeterplannen

De 600 miljoen euro die voor dit jaar klaarligt voor de verpleeghuizen kan de kluis uit. Zorgverzekeraars Nederland meldt dat de plannen van de verpleeg­huizen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren zijn goedgekeurd. In die plannen staan voorstellen om bijvoorbeeld de huiskamers anders in te richten, een therapiehond in te zetten voor ouderen die vroeger zelf een hond hadden of de dagbesteding meer af te stemmen op mannen.

De verbeterplannen zijn onderdeel van de 2,1 miljard euro – verspreid over meerdere jaren – die het kabinet eerder aan de verpleeghuizen beloofde als zij met ideeën kwamen om de kwaliteit te verbeteren.

Van 600 miljoen die er voor 2019 is, moeten de zorginstellingen 85 procent investeren in meer personeel. In totaal hebben de zorgkantoren, die de plannen moesten beoordelen, hun goedkeuring gegeven aan bijna 10.000 voltijdsbanen extra. Omdat veel medewerkers in deeltijd werken, komt dat neer op 19.000 nieuwe personeelsleden. Oftewel: acht extra medewerkers per verpleeghuislocatie. De afgelopen twee jaar zijn er ook al bijna 19.000 nieuwe medewerkers bij gekomen.

Overleg

In driekwart van de plannen zijn ideeën opgenomen om gestructureerd te overleggen met andere verpleeghuizen en kennis uit te wisselen. Veiligheid komt in 64 procent van de plannen aan bod. Dat gaat bijvoorbeeld over medicatieveiligheid en het gebruik van antibiotica.

Van de voorstellen gaat 60 procent over persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De eerder genoemde dagbesteding voor mannen valt daar onder. Zij hebben weinig op met traditionele vormen van dagbesteding zoals bloemschikken, spelletjes of muziekmiddagen.

Voor heel veel mensen is er geen passende dagbesteding Marjet van Houten

Voor heel veel mensen, ook vrouwen, is er inderdaad geen passende dagbesteding, zegt Marjet van Houten. Zij is adviseur participatie bij onderzoeksbureau Movisie en heeft een paar jaar geleden nieuwe vormen van dagbesteding bestudeerd.

Cijfers heeft ze niet, maar uit haar onderzoek blijkt wel dat dagbesteding vaak redelijk traditioneel is, sterk gericht op binnenactiviteiten en in groepsvorm. Dat laatste is niet per se iets waar mannen van houden. “Het is niet zo dat mannen niet in groepen willen, maar dat sociale aspect is minder belangrijk dan bij vrouwen. Mannen willen meer actief zijn. Bewegen, opbouwen, klussen. Dat soort dagbesteding is nauwelijks voorhanden.”

Het is Van Houten ook opgevallen dat de ouderen nu andere wensen hebben dan die van, pakweg, twintig jaar terug. Er is meer vraag naar dagbesteding ‘op maat’, iets waarvoor in de plannen ook aandacht is.

Het valt de beoordelaars van de kwaliteitsplannen op dat er relatief weinig plannen zijn voor het management. ‘Dit thema wordt meestal kort beschreven, terwijl dit een cruciaal element is in hoe het kwaliteitsbeleid in een organisatie wordt vormgegeven’, schrijven de zorgkantoren.