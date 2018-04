Meer jongeren worden uit huis geplaatst, maar minder krijgen te maken met jeugdreclassering

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van jeugdzorg. Zij hebben wijk- of buurtteams opgezet, waar jongeren en ouders terechtkunnen met vragen over opvoeding of bijvoorbeeld gedragsproblemen. Een doel van die decentralisering was de zorg dichterbij te brengen. Eerder ingrijpen moet zwaardere problemen later voorkomen, zo was de gedachte.

De groei van jeugdhulp door wijkteams lijkt gepaard te gaan met een verschuiving naar minder zware hulp. Het CBS wijst echter ook op een mogelijk registratie-effect. Enkele gemeenten hebben de lokale informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst verstrekt.

Bovendien is het aantal jongeren dat uit huis geplaatst is ook toegenomen. Het gaat om jeugd waarvoor lichte opvoedhulp doorgaans niet volstaat. In 2015 woonden 40.500 kinderen niet meer bij hun ouders, in 2017 zijn het er 46.300. Dat zijn zowel kinderen in een pleeggezin als kinderen in een open of gesloten instelling. De groep die te maken krijgt met jeugdreclassering vanwege een strafbaar feit, misschien wel de ernstigste vorm van jeugdzorg, is juist weer kleiner geworden.

Landelijk maakt nu ongeveer 11 procent van alle jongeren tot 18 jaar gebruik van jeugdzorg. In Leeuwarden krijgt 18 procent van de jongeren hulp. Daarmee scoort deze stad het hoogst, gevolgd door Heerlen en Hoogezand-Sappemeer. Mogelijk zijn wijkteams daar actiever, maar het is ook mogelijk dat die regio’s meer problemen kennen. Lokale omstandigheden en beleidskeuzes maken dat de aantallen per gemeente flink verschillen, zegt het CBS. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst is relatief de minste jeugdzorg verleend, aan minder dan 6 procent van de jongeren.