Meer geweld tegen agenten: ‘De samenleving heeft een gedragsprobleem’

In totaal kreeg de politie het afgelopen jaar bijna 11.000 keer te maken met vormen van verbaal en fysiek geweld. In 2017 werden nog ruim 9.000 geweldsincidenten geregistreerd. Wat is uw verklaring voor die toename? Lees verder na de advertentie “Je ziet de toename over de hele breedte van incidenten, er springt niet één ding uit. We zien dat mensen een kort lontje hebben, dat almaar korter wordt. Het is een maatschappelijke ontwikkeling: als mensen gecorrigeerd worden, accepteren ze dat niet meer, ze gaan zich anders gedragen en gebruiken sneller geweld.” De setting waarin geweld tegen collega’s plotseling plaatsvindt, is soms niet te bevatten

Is er iets te zeggen over de daders? “Nee, ook daarvoor geldt dat er geen duidelijk profiel is. Ook de meest brave huisvader die aan de kant gezet wordt voor een verkeersovertreding kan opeens gewelddadig worden in woorden of zelfs fysiek. Elke week is er gemiddeld wel iemand die inrijdt op de politie met een voertuig, na een stopteken, dat is heel ernstig. Die agressie zien we al jaren, dit is een maatschappelijk probleem.”

Wat schokte u het meest in deze geweldtoename? “Ik hoor zo veel schokkende verhalen van collega’s. Je staat gewoon met iemand in gesprek en in één keer krijg je een klap, dat hoor je vaak. Waar komt die interne agressie opeens vandaan? De setting waarin geweld tegen collega’s plotseling plaatsvindt, is soms niet te bevatten. Dit geweld hóórt niet, ook niet tegen een politieman. Natuurlijk is de politie weerbaar gemaakt en getraind om in te schatten hoe escalatie gebeurt, maar mensen zijn zo onverwacht heel ontvlambaar. Dat vind ik het meest schokkend.”

In het uitgaansleven blijkt geweld tegen de politie in een jaar tijd met 40 procent toegenomen van 1065 incidenten in 2017 naar 1409 meldingen vorig jaar. Heeft u daar een verklaring voor? “Wat we zien is dat rond een uur of drie à vier in de nacht dit soort situaties met geweld tegen politiemensen steeds vaker voorvallen. Drugs, alcohol en groepsdruk spelen een hoofdrol.”

In deze cijfers gaat het over meldingen, kan het niet ook zo zijn dat er beter gemeld wordt? “Nee, de ondernemingsraad heeft daar onlangs nog onderzoek naar gedaan. Het bleek juist dat er eerder sprake is van vermoeidheid in de organisatie om meldingen te doen. Het aantal keren dat de politie werkelijk met geweld en bedreiging te maken heeft, zal dus zeker hoger zijn dan deze cijfers aangeven. Het vertrouwen dat er iets met die melding wordt gedaan, bleek uit dit onderzoek, is niet zo groot. Meldingen leiden ook niet altijd tot een aangifte. Wel als het om fysiek geweld gaat, maar bij belediging bijvoorbeeld blijft het vaak bij de registratie. Wij willen stimuleren dat collega’s toch wél bereid blijven om te registreren.”

De samenleving heeft een gedragsprobleem constateert u, wat is daaraan te doen? “Je kunt alcohol en drugs heel moeilijk de samenleving uitbannen. Maar deze cijfers moeten gaan dalen. We moeten keer op keer blijven roepen dat dit geweld tegen politiemensen niet kan. Daar moet een breed maatschappelijk debat over worden gevoerd, zodat het doordringt. Verder moeten bestuurders en politici met maatregelen komen om dit aan te pakken, door strengere straffen. We steunen daarom het plan van de ministers Sander Dekker (rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (justitie) om sneller celstraffen in plaats van taakstraffen op te leggen bij agressie tegen politie en hulpverleners. Ik hoop voor de collega’s én voor de samenleving dat dit effect gaat krijgen.”

