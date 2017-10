Meer asielzoekers, minder familieleden naar Nederland

Het CBS ziet een trendbreuk: voor het eerst in een jaar tijd oversteeg het aantal asielzoekers dat een eerste aanvraag deed het aantal nareizende familieleden. Het aantal eerste aanvragen nam juist met bijna 14 procent toe tot 4385.

Vooral vanuit Syrië kwamen minder gezinsleden over naar hun familieleden met een verblijfsvergunning in Nederland: in het derde kwartaal ging het om 1260 mensen, minder dan de helft dan in het tweede kwartaal van 2017. Eind 2016 kwamen nog 4710 Syrische nareizigers het land binnen, meldt het statistiekbureau op basis van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).