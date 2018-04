Mee op de Sea Watch: eindeloos wachten op mensen in nood

Bij aanvang van haar wacht krijgt tweede stuurvrouw Anne Dekker een overdracht van de vorige wacht. Welke koers wordt er gevaren, zijn er bijzonderheden op de radar of in de machinekamer?

Dekker vraagt haar wachtploeg om aan elke kant van het schip met twee verrekijkers op de uitkijk te staan. Het vraagt aardig wat discipline van de bemanning om dat consciëntieus te blijven doen nu er al dagenlang geen boot te bekennen is, afgezien van marineschepen, vermoedelijk uit Europa. Het is ochtend en hoewel de zee onrustig is, kunnen er toch boten met vluchtelingen en migranten vertrekken uit Libië.

Hoe zinvol is deze missie van Sea Watch, nu er geen boten lijken te zijn?

Dat mensen nu niet de oversteek wagen, wordt vooral aan het weer geweten, hoewel ze in het verleden dat ook bij slechter weer wel deden. Er zijn geen meldingen van het kustwachtcentrum MRCC in Rome, en ook van de andere ngo-schepen komt geen informatie over boten in nood. Zouden Libische groeperingen er met hulp van de EU in zijn geslaagd om de meeste migranten tegen te houden? "Die grote marineschepen kunnen elk bootje dat vertrekt zien. En vervolgens de Libische kustwacht inschakelen om zo'n bootje terug te slepen." Of dit inderdaad gaande is, is vanaf de Sea Watch 3 niet te controleren. Ze vaart op zo'n 30 mijl afstand van de kust, en kan niet monitoren wat er binnen de Libische territoriale wateren gebeurt.

Hoe zinvol is deze missie van Sea Watch, nu er geen boten lijken te zijn? "Het is goed dat we hier zijn, voor het geval mensen in nood raken", vindt missieleider Reinier Boere. "Vergelijk het met de brandweer of ambulancebroeders, die moeten soms ook eindeloos wachten voordat ze uitrukken." Boere stemt met de andere ngo-schepen af wie in welk deel van het reddingsgebied vaart.

Later in de middag blijkt dat de Libische kustwacht deze zaak heeft 'afgehandeld' en dat de Seefuchs acht zeemijl afstand moet houden

Dan komt er op de fax voor MRCC-berichten een noodmelding binnen. Een rubberboot met honderd mensen erin is in de problemen, op ruim vijftig zeemijl van de Sea Watch 3. De ngo-schepen Seefuchs en Aquarius zijn dichter in de buurt en MRCC vraagt hen erheen te gaan. Sea Watch blijft patrouilleren in het oostelijke gedeelte van het reddingsgebied.

Later in de middag blijkt dat de Libische kustwacht deze zaak heeft 'afgehandeld' en dat de Seefuchs acht zeemijl afstand moet houden. "Wij hopen dat hiermee geen levens in gevaar worden gebracht, en verlaten het gebied", schrijft de Seefuchs aan het MRCC.

Op de brug van de Sea Watch 3 slaat de intercom vanuit de keuken aan. "Willen jullie op de brug nog iets uit het kombuis?", vraagt iemand behulpzaam. Even later wordt er verse koffie naar de stuurhut gebracht.