Mbo-talent aan de slag met chocola en stucwerk

“5, 4, 3…” De jury telt luidkeels af tot het eindsignaal van de patisseriefinale. Met trillende vingers zet Bas Klarenbeek (21) nog even snel de chocoladegitaar op zijn eetbare kunstwerk recht. Dan klinkt een luid gejoel van de plukjes bezoekers die zich om de keukeneilanden hebben verzameld: de wedstrijd zit er, na drie intensieve dagen, op.

Lees verder na de advertentie

Al voor de derde keer doet Bas als finalist mee aan de mbo-vakwedstrijden. De student van het ROC Horizon College in Heerhugowaard maakte als eindproduct een indrukwekkend chocoladedisplay voor bonbons. “Geïnspireerd op het Bolsjoj theater in Rusland, waar deze zomer het WK plaatsvindt met alle nationale kampioenen”, vertelt hij.

Patissier Bas Klarenbeek naast zijn pronkstuk © Jean-Pierre Jans

“Ik wilde het zo realistisch mogelijk maken”, legt Bas uit. Dat is aardig gelukt: de chocolade-achterwand is gemaakt van een foto van het glamoureuze Bolsjoj, die hij uitgelaserd en geairbrushed heeft voor een 3D-effect. Het eindproduct kwam niet zomaar uit de lucht vallen. “Ik heb veel research gedaan, en de eerste dag heb ik 18 uur lang doorgewerkt. Van half 5 ’s ochtends tot half 1 ’s nachts.” Er komt nogal wat bij kijken: “Mallen maken doe je bijvoorbeeld niet zomaar. En je moet ook scheikundige kennis hebben over bindingen en zuren.”

Jos de Goey, directeur van organisator WorldSkills Netherlands, legt uit dat het evenement in samenwerking met de MBO Raad en de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven georganiseerd wordt onder de noemer ‘Dit is mbo’, om het beroepsonderwijs te promoten. “Hier vieren we het mbo. En dat is belangrijk. We willen laten zien is dat je geen havo- of vwo-diploma hoeft te halen om ergens te komen. Ook het beroepsonderwijs biedt de kans op een glansrijke en succesvolle carrière.”

© Jean-Pierre Jans

Terwijl de acht patisseriefinalisten beginnen met het schoonmaken van de keukeneilanden, zijn de kappersstudenten tegenover hen nog druk in de weer met het wassen, knippen en verven van figuranten.

Aan de andere kant van de loods, die in totaal zo’n 20.000 vierkante meter beslaat, schuurt stukadoorstudent Tijn Broers (19) van het ROC West-Brabant zijn zelfgemaakte wand bij. Op de eerste dag van de finale werd hij geplaagd door een flinke griep, Maar hij gaf niet op. “Ibuprofennetje erin en gaan”, lacht de Gilzenaar. “Ik voel me slecht. Maar had het voor geen goud willen missen.”

Stucadoor Tijn Broers © Jean-Pierre Jans

Volgens stukadoorjurylid Roy van den Oetelaar heeft Tijn het goed gedaan, ook al kon hij door zijn griep de opdracht niet afmaken. “Op mentaliteit scoort hij een 10.” Van den Oetelaar benadrukt hoe belangrijk dit beroepenevenement is voor de jonge generatie. “Hier kunnen ze zien dat je ook in dit vak kan uitblinken.” Hij wijst naar Tijns wand met een krullerig sierwerk erop. “Dat lijstwerk waar de jongens mee bezig zijn, zet je echt niet zomaar neer. Stukadoren is veel meer dan een wandje vlak maken. Het is mooi dat mensen dat hier kunnen zien.”

Later op de dag komt het verlossende antwoord: het harde werken van patissier Bas Klarenbeek wordt beloond. Met zijn Bolsjoj-pronkstuk wint de 21-jarige Klarenbeek de prijs voor beste patissier. Tijn Broers is weer met lege handen naar huis teruggekeerd.