Mazelenuitbraak of niet, de crèche moet een niet-ingeënt kind voorlopig accepteren

Pas na de zomer kan het kabinet de knoop doorhakken of kinderdagverblijven voortaan kinderen mogen weigeren die niet zijn ingeënt. Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken wil de dagverblijven die mogelijkheid geven, zeker nu er een uitbraak van mazelen is op een Haags kinderdagverblijf. Maar een snelle beslissing zit er niet in, waarschuwde ze vandaag in de Tweede Kamer.