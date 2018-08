May probeert Afrika voor zich te winnen

Terwijl het Verenigd Koninkrijk zich voorbereidt op een leven na de brexit, is premier Theresa May een charmeoffensief gestart in Afrika. Ze wil haar land in vier jaar tijd de grootste G7-investeerder (groep van zeven rijke industrielanden) in het continent maken, boven de Verenigde Staten. Maar, zegt ze, het moet zeker ook ten goede komen aan de Britten zelf.

Lees verder na de advertentie

De Britse regering gaat vier miljoen pond (4,4 miljoen euro) investeren in Afrikaanse economieën, aldus May. Wat deze ‘ambitieuze nieuwe aanpak’ precies gaat inhouden, is nog niet bekend. “Het is nu tijd voor het VK om zijn wereldwijde banden te verdiepen en te versterken. Deze week bespreken we hoe we dat samen kunnen doen”, aldus May tijdens haar speech in Kaapstad. Na Zuid-Afrika is May doorgereisd naar Nigeria, daarna volgt Kenia; drie van de grootste economieën van het continent.

Met de brexit voor de deur is het niet vreemd dat May haar pijlen richt op landen buiten Europa. “Zodra het VK uit de Europese Unie stapt, gaan de relatieve kosten voor export naar Europa omhoog”, zegt Joanna Konings, econoom internationale handel bij het ING Economisch Bureau. “Hierdoor kunnen Britse bedrijven een deel van hun afzet in de EU verliezen. In dat geval moeten zij op zoek naar andere exportbestemmingen.”

Afname vluchtelingen Het is onderdeel van Mays strategie om handel te drijven met de snelst groeiende economieën in de wereld, legt de econoom uit. Veel van die landen bevinden zich in Afrika. Konings: “Daarmee willen May en de voorstanders van een harde brexit het verlies aan handel met de EU compenseren”. Het totaal aan Britse directe investeringen in Afrika was in 2016 zo’n 48 miljard euro. Ter vergelijking: de VS investeerden 48 miljard euro en China 34 miljard Een sterkere band met Afrika levert volgens May niet alleen nieuwe zakenpartners op, het kan ook zorgen voor een afname van economische vluchtelingen die de overtocht naar Europa maken in de hoop op een beter bestaan. “Het is in het belang van de wereld om bij te dragen aan stabiliteit, banen en groei in Afrika, omdat conflict, weinig baankansen en economische instabiliteit oorzaken zijn voor de migratie naar Europa.”

Een sluit ander niet uit Maar zitten Afrikaanse leiders hier eigenlijk wel op te wachten? Het VK moet in ieder geval met goede deals komen, aangezien de VS, de EU en China ook bereid zijn flink te investeren in het continent. Het totaal aan Britse directe investeringen (bijvoorbeeld in fabrieken of winkelcentra) in Afrika was in 2016 zo’n 43 miljard pond (48 miljard euro). Ter vergelijking: de VS investeerden 48 miljard euro en China 34 miljard. Kijk je naar de totale handel, dus import en export, dan staat China fors bovenaan. Hoewel China flink meer handel drijft met Afrika dan het VK, betekent dat volgens econoom Konings niet dat handel met het ene land handel met het andere land uitsluit. “Er is geen maximum aan investering dat plaats kan vinden. Het VK kan best met die andere landen concurreren.”

Lees ook:

De roep om een tweede brexit-referendum wordt krachtiger De roep om een tweede referendum over het Britse lidmaatschap van de EU wordt met de dag luider. Maar heeft het kans van slagen?