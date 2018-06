Maximale straf geëist voor moord op Savannah (14)

Savannah verdween vorig jaar juni. Ze werd een paar dagen later dood gevonden in een sloot in haar woonplaats Bunschoten. Hoewel de exacte doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld, is justitie ervan overtuigd dat de jongen uit Den Bosch het meisje ombracht. De twee kenden elkaar via een online chatgroep.

De jongen ontkent iets met de zaak te maken te hebben, maar volgens het OM wijzen alle sporen naar hem

Vanwege de leeftijd van de verdachte, vond de zitting achter gesloten deuren plaats. De jongen ontkent iets met de zaak te maken te hebben, maar volgens het OM wijzen alle sporen naar hem. De chatgesprekken tussen de twee zijn onderzocht, er zijn camerabeelden waarop te zien is dat de verdachte op Savannah's fiets wegrijdt en zijn DNA-sporen werden gevonden op een frisdrankblikje.

Online gedrag Dat hem moord ten laste wordt gelegd en geen doodslag, komt ook door zijn online gedrag. Daaruit kan volgens het OM worden afgeleid dat hij al vóór 1 juni van plan was Savannah iets aan te doen. De jongen heeft bovendien na de dood van het meisje geprobeerd sporen te wissen. Hij verwijderde chatgesprekken met Savannah, paste sociale media-accounts aan en bedacht samen met een vriendin een vals alibi voor de dag dat hij bij Savannah was. Volgens het OM zijn er bij de verdachte stoornissen geconstateerd, die behandeld moeten worden. Vandaar dat de officier van justitie de rechter vraagt naast twee jaar jeugddetentie ook een zogenoemde PIJ-maatregel op te leggen. Die 'jeugd-tbs' kan elke twee jaar verlengd worden, tot maximaal zeven jaar en kan in uiterste gevallen worden omgezet in volwassen tbs. De vermissing van Savannah zorgde in het voorjaar van 2017 voor veel onrust. Vooral omdat niet ver van haar woonplaats Bunschoten rond dezelfde tijd een ander 14-jarig meisje verdween, Romy uit Hoevelaken. De klasgenoot die verantwoordelijk wordt gehouden voor haar dood, werd vorig jaar al veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs. De twee zaken hebben niets met elkaar te maken.

