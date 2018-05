Mawda (2) stierf door een Belgische politiekogel, maar wiens schuld is dat?

Tieren en toeteren, dat is de gebruikelijke reactie als in Brussel het verkeer wordt stilgelegd. Maar als woensdagmiddag rond half twee een stoet van zo'n 1500 mensen voorbijtrekt is het nagenoeg stil op de kruising van de Bordetlaan en de Haachtsesteenweg, een drukke verkeersader in het noordoosten van de Belgische hoofdstad.

Velen in de stoet hebben op hun borst een foto van een peutermeisje gespeld. Mawda Shawri (2) kwam twee weken geleden tijdens een achtervolging om het leven door een politiekogel. De mannen, vrouwen, kinderen en baby's - gekleed in wit - begeleiden de familie van het meisje van een opvangcentrum voor vluchtelingen naar de begraafplaats van Schaarbeek, waar Mawda ter aarde wordt besteld.

De witte kleding, rozen en madeliefjes zijn een verwijzing naar de witte marsen die twintig jaar geleden talloze Belgen op de been brachten tijdens de affaire-Dutroux. De marsen werden het symbool voor een gebrek aan vertrouwen in de Belgische rechtstaat. "Het systeem van politie en justitie faalde toen, en dat gebeurt nu opnieuw", zegt geschiedenisstudent Maxime Pirard.

Enkel over die mensen spreken als slachtoffer, lijkt mij niet correct Bart De Wever tegen 'VTM Nieuws'

Politiek uitgespeeld In de nacht van 16 op 17 mei zat het Koerdisch-Iraakse meisje Mawda met haar ouders en broer in een bestelbus die met valse nummerborden op de snelweg bij Bergen reed. Toen de politie het busje in het vizier kreeg, begon een achtervolging van bijna een uur. Ter hoogte van Namen schoot een agent op de bestelwagen. De peuter werd door die kogel geraakt en overleed onderweg naar het ziekenhuis. Een justitieel en een intern politieonderzoek moeten tot meer duidelijkheid leiden over de precieze omstandigheden rond de dood van de peuter. Intussen wordt het incident politiek uitgespeeld. Volgens de Liga voor Mensenrechten is de dood van Mawda 'het gevolg van een migratiepolitiek die migranten niet beschouwt als personen in nood maar als criminelen'. Aan de andere kant van het debat staat N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever. Hij suggereerde vorige week juist dat de ouders van Mawda medeverantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd. Hun asielaanvraag werd afgewezen in Duitsland en ze werden tot drie keer toe in België opgepakt terwijl ze naar Groot-Brittannië probeerden te reizen. "Enkel over die mensen spreken als slachtoffer, lijkt mij niet correct", zei De Wever tegen 'VTM Nieuws'. Bij zijn achterban kan hij rekenen op bijval, maar bij de demonstranten en veel anderen schoten die uitspraken in het verkeerde keelgat. "De politiek schuift de verantwoordelijkheid van zich af, naar de ouders", zegt Pirard. "Mensen zijn verbolgen over de demonisering van vluchtelingen." Die reactie dat de ouders schuld dragen voor de dood van hun kind maakt mij zo boos. In hun situatie zou ik hetzelfde hebben gedaan Nele Vandenbempt