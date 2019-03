Maurice de Hond zegt nieuw bewijs voor de Deventer moordzaak te hebben

De zaak Ernest Louwes, hoe staat die er ook alweer voor?

Lees verder na de advertentie

Louwes werd in 2004, na veel juridisch vijven en zessen, veroordeeld voor moord op de weduwe Wittenberg in 1999 in Deventer. Hij was haar belastingadviseur. In 2009 kwam hij vrij, omdat hij zijn straf had uitgezeten. Hij blijft vechten tegen zijn veroordeling, bijgestaan door advocaat Geert-Jan Knoops en een groep mensen die gelooft in zijn onschuld, waaronder opiniepeiler Maurice de Hond.

Knoops droeg in 2013 vijf nieuwe feiten aan. Op basis daarvan moet de zaak over, vindt Knoops. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad doet sindsdien onderzoek. Uiteindelijk moet die een advies ­geven: moet de zaak inderdaad over, of niet?