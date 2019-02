Matthijs Büchli wereldkampioen op de keirin

Met zijn wereldtitel pakt Büchli (26) de grootste prijs uit zijn individuele baancarrière. In zijn jeugd probeerde Büchli nog wel even het voetbal uit, maar daar bleek hij geen talent voor te hebben. Nee, het ging hem vooral om ‘lomp trappen’, zoals hij zijn huidige sport weleens omschrijft. ’s Zomers gaat hij vaak naar Japan om daar aan meer dan populaire keirinwedstrijden mee te doen. Hij verdient er lekker mee, daar in Japan (op wedstrijden wordt flink gegokt, renners krijgen salaris). ‘Bijkomend voordeel’ is ook dat hij door die wedstrijden beter wordt in het ‘vak’ keirin, zoals hij het zelf noemt.

De keirin is een tactisch steekspel, waarin zes renners het 2,5 ronde tegen elkaar opnemen als de derny (een gemotoriseerde gangmaker) eenmaal de baan uit is. In Polen ging het in eerste instantie niet perfect met Büchli. Hij haalde de halve finale via de herkansingen. Vanaf de halve eindstrijd was hij oppermachtig. Büchli haalde een maximale snelheid van ruim 74 kilometer per uur.

Büchli was zo niet te verslaan in een sport die door iedereen die meedoet per definitie ‘onvoorspelbaar’ wordt genoemd. Met zes renners in de baan is het moeilijk tactisch iets recht te zetten, de kans dat je ingesloten raakt is aan de andere kant levensgroot. Voor iedereen, ook voor iemand die de laatste jaren het meest constant is geweest. Lees: Matthijs Büchli.

Vorig jaar op de WK in eigen land, in Apeldoorn, werd hij slechts vierde. Dat was een flinke deceptie. Toch dichtte hij zich voorafgaand aan de WK in Polen wederom de favorietenrol toe. “Ik wil winnen, sterker nog, ik móét bijna winnen als je mijn resultaten vanaf de Olympische Spelen ziet", zo stelde hij in een interview op de site van de Nederlandse wielerunie KNWU. De keirin, zo stelde hij, was zijn grootste doel. Een doel dat hij inmiddels heeft gehaald. Zaterdag komt hij nog in actie op het sprinttoernooi.

De andere Nederlander die op de keirin in actie kwam, Theo Bos, strandde in de halve finale. Hij wilde vroeg beginnen en de rest onder druk zetten, maar de race bleek uiteindelijk driekwart ronde te lang. Toen werd Bos overvleugeld. Hij haalde de finale niet.

