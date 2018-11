Marslander daalt op hoop van zegen af naar de rode planeet

Het wordt vanavond spannend op Mars. InSight, de Amerikaanse Marslander, begint om even voor negen uur onze tijd aan zijn afdaling naar het Marsoppervlak. Bijsturen kunnen de vluchtleiders niet – ze moeten hopen dat de vooraf geprogrammeerde instructies InSight veilig aan de grond zetten.

De kans dat dat misgaat, is groot. De Marslander, die de afmetingen heeft van een tweepersoonsbed, komt met een snelheid van bijna 20.000 kilometer per uur bij Mars aan en heeft dan zeven minuten de tijd om af te remmen naar een landingssnelheid van acht kilometer per uur. Daarvoor heeft de lander een rem-parachute. Een flinke ook, want de atmosfeer van Mars is ijl. Honderd keer ijler dan de aardse atmosfeer, dus veel natuurlijke weerstand is er niet. Bovendien kunnen zandstormen de landing bemoeilijken.

Als InSight behouden landt, zal het in het beste geval tien minuten duren voor dat tot zijn vluchtleiders op aarde doordringt. Sinds zijn lan­cering in mei van dit jaar heeft de Marslander een reis achter de rug van een kleine 500 miljoen kilometer. Communiceren over zo’n afstand kost tijd. En de Marslander is afhankelijk van Wall-E en Eve, twee kleine satellieten, maatje schooltas, die hem op zijn reis hebben vergezeld. Zij moeten zijn signaal oppikken en naar de aarde doorsturen.

Lukt dat niet, dan moet InSight gebruikmaken van de verkenner die eerder werd gelanceerd en die nu in een baan om Mars draait. Communicatie via de verkenner naar aarde zal enkele uren vergen. In de loop van de avond of nacht komen er als het goed is dus berichten van InSight, én beelden, want de Marslander heeft camera’s.

Wall-E en Eve zijn een belangrijk onderdeel van deze missie. Het zijn zogeheten CubeSats. Die kleine satellieten kunnen belangrijke verbindingsposten worden voor verre ruimtemissies. Bij Mars heeft Nasa ‘toevallig’ een verkenner ronddraaien die zo nodig de communicatie kan verzorgen. Maar mochten toekomstige reizen naar andere uithoeken van het zonnestelsel voeren, dan moeten CubeSats voor verbinding zorgen.

Dieper graven Als InSight veilig met zijn drie poten op Mars staat, zal het weken tot maanden duren voor de vluchtleiders zijn wetenschappelijke instrumenten in stelling hebben gebracht. Aan het instrumentarium hebben verscheidene Europese landen bijgedragen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Polen. Belangrijkste doel van de missie ­is dieper in de bodem van Mars te graven. Eerdere missies schraapten aan het oppervlak van Mars. InSight zou vijf meter de grond in moeten boren. Dat moet duidelijker maken waarin Mars en de aarde verschillen en overeenkomen. Het zijn allebei planeten met een harde korst en een rotsige bodem. En ze zijn ongeveer tegelijk ontstaan, maar hebben toch heel verschillende levenslopen gehad. Mars is inmiddels een doodse planeet, de aarde barst van het leven.

